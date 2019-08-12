Фердинанд рад, что Дибала не перешел в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рад, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отказался перейти к "красным дьяволам".

Перед тем, как продать Ромелу Лукаку в "Интер", "Юнайтед" был готов отпустить бельгийского нападающего в "Ювентус" в обмен на Пауло Дибалу, однако тот выдвинул такие условия по зарплате, что "дьяволы" свернули переговоры с чемпионами Серии А.



При этом в Турине Дибале уготована роль резервиста, и такое положение вещей шокирует Фердинанда. Рио рад, что его бывший клуб не стал приглашать игрока, который дал понять, что его можно заманить на "Олд Траффорд" только большими деньгами.



"За последние годы многие игроки отказывались переходить в "Манчестер Юнайтед". Они предпочитали отправиться куда-нибудь еще".



"Но я не знаю, как Дибале хватило дерзости, чтобы отказать "Юнайтед", когда в "Ювентусе" он сидит на лавке. Ему нужно снова регулярно играть в футбол".



"Возможно, он думал: "Я хочу играть в Лиге Чемпионов, иначе буду сидеть на лавке. Уж лучше сидеть на лавке, чем играть за "Юнайтед".



"Что ж, я рад, что он не перешел, потому что у него нет правильных качеств, которые я хочу видеть в игроке "Манчестер Юнайтед"! — сообщил Фердинанд Daily Star.