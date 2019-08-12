Уилшир предвкушает борьбу "Сити" и "Ливерпуля" за титул

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир ожидает, что в этом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" снова поведут ожесточенную борьбу за титул.

Уже в первом туре Премьер-Лиги "горожане" и "красные" подтвердили свой статус главных фаворитов сезона, одержав по крупной победе, причем "Сити" разгромил как раз "Вест Хэм" Уилшира. Джек ожидает очередной захватывающей битвы двух этих команд на протяжении всей дистанции.



"Я говорил нашим новичкам, что соперника сложнее для первого матча и представить невозможно. У них всегда есть план, и они придерживаются его. У них отличные игроки, которые доверяют друг другу при контроле мяча. Они хотят получать мяч, даже находясь под опекой".



"Я большой фанат "Сити". Мне нравится, как они играют и как держат мяч. Но "Ливерпуль" более напорист и более прямолинеен".



"Они не владеют мячом так много, как "Сити", но они эффективны. "Сити" видится очевидным фаворитом, потому что они действующие чемпионы, но "Ливерпуль" является чемпионом Европы".



"Они были двумя лучшими командами в прошлом году. "Сити" укрепил свой состав, "Ливерпуль" — нет. Но состав "Ливерпуля" и без того хорош. Против этих команд никому не будет легко", — цитирует Уилшира Daily Mirror.