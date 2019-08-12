Ловрен подумывает отправиться в Серию А

Защитник Деян Ловрен все еще помышляет об отъезде из "Ливерпуля", даже после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге.

На первый матч нового сезона Премьер-Лиги главный тренер "красных" Юрген Клопп решил снарядить в центр обороны Виргила Ван Дейка и Джо Гомеса. При этом Жоэль Матип расположился на скамейке запасных, а Ловрен даже не попал в заявку.



Ловрен превратился в последний выбор Клоппа на позиции центрального защитника, и эта ситуация, как утверждает итальянское Corriere dello Sport, наводит Деяна на мысли о смене клуба, благо в континентальной Европе трансферное окно все еще открыто.



Сообщается, что 30-летний хорват даже согласен на понижение зарплаты ради переезда в Серию А, где в его услугах могут быть заинтересованы "Рома" и "Милан".



Добавим, что после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году Ловрен сыграл 170 матчей за "Ливерпуль", однако за всю прошлую кампанию Премьер-Лиги отметился только 11 выходами в старте.