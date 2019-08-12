Моуриньо раскритиковал игру Люка Шоу

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил, что в этом сезоне новичку "красных дьяволов" Харри Магуайру придется играть за двоих, подчищая ошибки флангового защитника Люка Шоу.

На протяжении двух с половиной лет работы на "Олд Траффорд" Моуриньо находился в весьма натянутых отношениях с Шоу, открыто критикуя подопечного и оставляя вне игры без видимых на то причин.



Дебютируя в телестудии Sky Sports в воскресенье, Жозе остался верен себе. Несмотря на победу "Юнайтед" над "Челси" со счетом 4:0, игра Шоу разочаровала Моуриньо.



"Магуайр тяготеет к смещению на фланг, потому что он вынужден страховать Люка Шоу. Скоро Магуайр поймет, что ему придется часто это делать на протяжении сезона. Они не закрывают зоны на флангах в своей штрафной", — сообщил Моуриньо.