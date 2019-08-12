Моуриньо раскритиковал игру Люка Шоу

Люк Шоу Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил, что в этом сезоне новичку "красных дьяволов" Харри Магуайру придется играть за двоих, подчищая ошибки флангового защитника Люка Шоу.

На протяжении двух с половиной лет работы на "Олд Траффорд" Моуриньо находился в весьма натянутых отношениях с Шоу, открыто критикуя подопечного и оставляя вне игры без видимых на то причин.

Дебютируя в телестудии Sky Sports в воскресенье, Жозе остался верен себе. Несмотря на победу "Юнайтед" над "Челси" со счетом 4:0, игра Шоу разочаровала Моуриньо.

"Магуайр тяготеет к смещению на фланг, потому что он вынужден страховать Люка Шоу. Скоро Магуайр поймет, что ему придется часто это делать на протяжении сезона. Они не закрывают зоны на флангах в своей штрафной", — сообщил Моуриньо.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 11:00

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  1. mixmaster 12.08.2019 11:53 # mixmaster
    они че, вместе с азаром толстели?

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  2. lambert757 12.08.2019 11:45 # lambert757
    Доля правды в его словах есть. Вчера шоу провёл свой не самый лучший матч

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  3. mancunia-planet 12.08.2019 11:40 # mancunia-planet
    Чмаур всё не угомонится после увольнения, и не может найти работу до сих пор, пусть распиздяйничает и дальше

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  4. manutd4life 12.08.2019 11:06 # manutd4life
    Люк обязан прибавить (в игре).

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  5. r-n 12.08.2019 11:04 # r-n
    Походу, скоро придётся перименовать ФАПЛ в МОУР!
    Зачем столько статей по каждой реплике одного эксперта?

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  6. ganinilyha 12.08.2019 11:03 # ganinilyha
    Да он жирный, какой ему фланг

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