Моуриньо раскритиковал игру Люка Шоу
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил, что в этом сезоне новичку "красных дьяволов" Харри Магуайру придется играть за двоих, подчищая ошибки флангового защитника Люка Шоу.
На протяжении двух с половиной лет работы на "Олд Траффорд" Моуриньо находился в весьма натянутых отношениях с Шоу, открыто критикуя подопечного и оставляя вне игры без видимых на то причин.
Дебютируя в телестудии Sky Sports в воскресенье, Жозе остался верен себе. Несмотря на победу "Юнайтед" над "Челси" со счетом 4:0, игра Шоу разочаровала Моуриньо.
"Магуайр тяготеет к смещению на фланг, потому что он вынужден страховать Люка Шоу. Скоро Магуайр поймет, что ему придется часто это делать на протяжении сезона. Они не закрывают зоны на флангах в своей штрафной", — сообщил Моуриньо.
12.08.2019 11:00
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Последние комментарии:
они че, вместе с азаром толстели?
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Доля правды в его словах есть. Вчера шоу провёл свой не самый лучший матч
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Чмаур всё не угомонится после увольнения, и не может найти работу до сих пор, пусть распиздяйничает и дальше
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Люк обязан прибавить (в игре).
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Походу, скоро придётся перименовать ФАПЛ в МОУР!
Зачем столько статей по каждой реплике одного эксперта?
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Да он жирный, какой ему фланг
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