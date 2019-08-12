Эмери рассчитывает на скорое возвращение Холдинга и Беллерина

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сообщил о скором возвращении в строй защитников Роба Холдинга и Эктора Беллерина.

За весь прошлый сезон Премьер-Лиги "канониры" лишь однажды вернулись с выезда, не пропустив. В новой же кампании "Арсеналу" удалось сохранить свои ворота на замке уже в первом матче за пределами "Эмирейтс", и это при том, что Эмери даже не потребовалась помощь новичка Давида Луиса.



Однако вскоре оборона "Арсенала" получит дополнительное усиление, потому что Холдинг и Беллерин идут на поправку после нескольких месяцев отсутствия с травмами.



"Я хочу, чтобы у нас была высокая конкуренция на каждой позиции, и Давид Луис с Холдингом помогут нам с этим, если будут регулярно тренироваться и играть. Завтра Холдинг сыграет за резервную команду".



"Эктор Беллерин близок к возвращению. Думаю, ему потребуется еще один месяц. Также сегодня отсутствовал Сеад Колашинац, а Киран Тирни травмирован. Мы хотим быть сильны в обороне, но в первую очередь мы атакующая команда", — цитирует Эмери Daily Mirror.