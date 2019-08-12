Фрэнк Лэмпард ответил на критику Моуриньо
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику телевизионного эксперта Жозе Моуриньо.
Дебютируя в своей новой роли накануне, Моуриньо выразил недоумение, почему на матч против "Манчестер Юнайтед" Лэмпард оставил в запасе опытнейших Нголо Кане, Маркоса Алонсо и Оливье Жиру, доверившись молодым Мейсону Маунту и Тэмми Абрахэму.
Однако Лэмпард совершенно не заинтересован, что говорят его критики, пускай даже такие именитые. Фрэнк остался доволен тем, что показала его молодежь.
"Ему не понравилась игра Мейсона Маунта? Он так и сказал?"
"Я не могу заставить людей из телестудии думать иначе, опытные они люди в футболе или нет. У нас нет других игроков, кроме тех, что сегодня сыграли и были в запасе".
"Мне не нужно переживать, что говорит кто-либо из экспертов. Мы обладаем теми игроками, которыми обладаем, и я верю в них".
"Очевидно, что мы были лучшей командой на протяжении 45 минут или даже 60, но мы совершили индивидуальные ошибки, что привело к четырем голам с пяти ударов. Такова суровая реальность", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.
12.08.2019 08:00
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Последние комментарии:
результат на табло, будь мужчиной, признайся в проёбе.
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Маунт действительно был слаб.
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Маур в выгодной позиции, будет давать вредные советы,чтобы стало больше вакантных мест тренерских.
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показал сутулой собаке его место
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Чмоур будет поливать щолси и муму по очереди. Эксперт фапли.
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Маунт норм играл только в начале матча
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