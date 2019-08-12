Кейн: "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что его команде по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В прошлом сезоне "шпоры" финишировали только на четвертой позиции, значительно отстав от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", однако на сей раз Кейн надеется дольше участвовать в гонке.

"В прошлом году мы какое-то время шли с ними шаг в шаг, но после января отпустили в отрыв".

"Мы обязательно должны хорошо стартовать в этом сезоне. "Ливерпуль" установил высокую планку в пятницу вечером, затем "Сити" сделал то же самое в полдень субботы, поэтому для нас важно следовать за ними как можно дольше".

"Мы абсолютно верим, что нам по силам пройти весь путь до победного конца, но это будет длинный путь. Для этого мы и купли новых игроков — чтобы укрепить состав и увеличить конкуренцию. Мы сделали это".

"У нас очень хороший и голодный состав. Каждый в форме и рвется в бой. Игроки, которые выходят на поле, стараются проявлять себя. Это важно, если мы собираемся провести хороший сезон. Конечно, сейчас только начало, но когда наступит зима, и матчи будут идти один за другим, нам нужно будет, чтобы каждый приносил максимальную пользу", — цитирует Кейна Goal.


Метки Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 810

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  1. killing-cannon 12.08.2019 08:45 # killing-cannon
    Неа, не может.

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  2. redevilsfun 12.08.2019 08:19 # redevilsfun
    тотенхам топ клуб, ага

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  3. tot35 12.08.2019 07:34 # tot35
    Ежегодный далбаеп)))

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  4. pistolero-lfc 12.08.2019 07:24 # pistolero-lfc
    в следующем туре на землю спустится))

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  5. bangladesh 12.08.2019 07:22 # bangladesh
    Гавном ты не был

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  6. scauzer11 12.08.2019 07:13 # scauzer11
    после 1 тура и уже пиздеть начал)))

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