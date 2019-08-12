Кейн: "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что его команде по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В прошлом сезоне "шпоры" финишировали только на четвертой позиции, значительно отстав от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", однако на сей раз Кейн надеется дольше участвовать в гонке.



"В прошлом году мы какое-то время шли с ними шаг в шаг, но после января отпустили в отрыв".



"Мы обязательно должны хорошо стартовать в этом сезоне. "Ливерпуль" установил высокую планку в пятницу вечером, затем "Сити" сделал то же самое в полдень субботы, поэтому для нас важно следовать за ними как можно дольше".



"Мы абсолютно верим, что нам по силам пройти весь путь до победного конца, но это будет длинный путь. Для этого мы и купли новых игроков — чтобы укрепить состав и увеличить конкуренцию. Мы сделали это".



"У нас очень хороший и голодный состав. Каждый в форме и рвется в бой. Игроки, которые выходят на поле, стараются проявлять себя. Это важно, если мы собираемся провести хороший сезон. Конечно, сейчас только начало, но когда наступит зима, и матчи будут идти один за другим, нам нужно будет, чтобы каждый приносил максимальную пользу", — цитирует Кейна Goal.