Погба по-прежнему не уверен в своем будущем

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что до сих пор не уверен в своем будущем.

Все летнее трансферное окно насчет Погба не утихали слухи, отправлявшие Поля то в "Реал", то в "Ювентус". Однако это не помешало французу отлично начать сезон, сделав весомый вклад в победу 4:0 над "Челси".

После первого матча нового сезона Премьер-Лиги Погба сообщил, что он счастлив на "Олд Траффорд", но присягнуть на верность "Юнайтед" не готов.

"Я всегда в хорошем настроении, когда играю в футбол. Я делаю вещи, которые мне нравятся, плюс это является моей работой. Каждый раз, выходя на поле, я выкладываюсь без остатка".

"Я в курсе вещей, которые были сказаны. Но только время покажет. То, о чем вы спрашиваете, остается под большим вопросом".

"Я в Манчестере, и мне весело вместе с этими партнерами по команде. Я всегда хочу побеждать, и я всегда стараюсь изо все сил на поле", — сообщил Погба RMC Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 06:00

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  1. liverbro 12.08.2019 08:25 # liverbro
    Выкладываюсь без остатка,всегда стараюсь из всех сил?он серьезно?!кому он бл чешет?!

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  2. slash-lfc 12.08.2019 08:22 # slash-lfc
    Чёрный топарь.

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