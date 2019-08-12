Погба по-прежнему не уверен в своем будущем

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что до сих пор не уверен в своем будущем.

Все летнее трансферное окно насчет Погба не утихали слухи, отправлявшие Поля то в "Реал", то в "Ювентус". Однако это не помешало французу отлично начать сезон, сделав весомый вклад в победу 4:0 над "Челси".



После первого матча нового сезона Премьер-Лиги Погба сообщил, что он счастлив на "Олд Траффорд", но присягнуть на верность "Юнайтед" не готов.



"Я всегда в хорошем настроении, когда играю в футбол. Я делаю вещи, которые мне нравятся, плюс это является моей работой. Каждый раз, выходя на поле, я выкладываюсь без остатка".



"Я в курсе вещей, которые были сказаны. Но только время покажет. То, о чем вы спрашиваете, остается под большим вопросом".



"Я в Манчестере, и мне весело вместе с этими партнерами по команде. Я всегда хочу побеждать, и я всегда стараюсь изо все сил на поле", — сообщил Погба RMC Sport.