Моуриньо: "Магуайр был великолепен против "Челси"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высоко оценил игру защитника Харри Магуайра против "Челси".
В своем дебюте за "Юнайтед" Магуайр помог команде одержать убедительную победу над "Челси" со счетом 4:0. И именно Харри получил официальную награду лучшему игроку матча.
Игра Магуайра произвела большое впечатление на Моуриньо, который хотел купить его еще прошлым летом. Жозе уверен, что 26-летний англичанин добавит прочности обороне "красных дьяволов".
"Думаю, он полностью заслужил награду лучшему игроку матча. Думаю, он был тверд как скала, и для команды очень важно, что у нее есть такой игрок".
"Он проявил не только тактическую грамотность, он хорошо читал игру, постоянно был на чеку и действовал уверенно. Он был великолепен и абсолютно заслужил свою награду".
"Твоя команда может быть очень опасна в атаке, но если ты чувствуешь, что в любой момент можешь ошибиться в обороне, ты не будешь играть хорошо".
"Когда же у тебя есть такой защитник, это позволяет тебе играть в свою игру и играть более уверенно. Виктор Линделеф — очень хороший игрок, и я думаю, у них может получиться очень хорошая связка с Магуайром", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.
12.08.2019 00:05
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Отличный игрок. Поздравляю МЮ. Зума, конечно, сегодня это был просто пи3дец.. абсолютно другое впечатление у меня было о нем.
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Мангвайр лучший!
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Магваер, конечно, был хорош, но лучший игрок матча Решфорд (аккординг ту официальный твиттер премьер лиги)
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так голландский наркоша дик говорил что у Магваера ноги будут труситься...
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