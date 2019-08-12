Моуриньо: "Магуайр был великолепен против "Челси"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высоко оценил игру защитника Харри Магуайра против "Челси".

В своем дебюте за "Юнайтед" Магуайр помог команде одержать убедительную победу над "Челси" со счетом 4:0. И именно Харри получил официальную награду лучшему игроку матча.



Игра Магуайра произвела большое впечатление на Моуриньо, который хотел купить его еще прошлым летом. Жозе уверен, что 26-летний англичанин добавит прочности обороне "красных дьяволов".



"Думаю, он полностью заслужил награду лучшему игроку матча. Думаю, он был тверд как скала, и для команды очень важно, что у нее есть такой игрок".



"Он проявил не только тактическую грамотность, он хорошо читал игру, постоянно был на чеку и действовал уверенно. Он был великолепен и абсолютно заслужил свою награду".



"Твоя команда может быть очень опасна в атаке, но если ты чувствуешь, что в любой момент можешь ошибиться в обороне, ты не будешь играть хорошо".



"Когда же у тебя есть такой защитник, это позволяет тебе играть в свою игру и играть более уверенно. Виктор Линделеф — очень хороший игрок, и я думаю, у них может получиться очень хорошая связка с Магуайром", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.