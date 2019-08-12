Моуриньо: "Магуайр был великолепен против "Челси"

Харри Магуайр Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высоко оценил игру защитника Харри Магуайра против "Челси".

В своем дебюте за "Юнайтед" Магуайр помог команде одержать убедительную победу над "Челси" со счетом 4:0. И именно Харри получил официальную награду лучшему игроку матча.

Игра Магуайра произвела большое впечатление на Моуриньо, который хотел купить его еще прошлым летом. Жозе уверен, что 26-летний англичанин добавит прочности обороне "красных дьяволов".

"Думаю, он полностью заслужил награду лучшему игроку матча. Думаю, он был тверд как скала, и для команды очень важно, что у нее есть такой игрок".

"Он проявил не только тактическую грамотность, он хорошо читал игру, постоянно был на чеку и действовал уверенно. Он был великолепен и абсолютно заслужил свою награду".

"Твоя команда может быть очень опасна в атаке, но если ты чувствуешь, что в любой момент можешь ошибиться в обороне, ты не будешь играть хорошо".

"Когда же у тебя есть такой защитник, это позволяет тебе играть в свою игру и играть более уверенно. Виктор Линделеф — очень хороший игрок, и я думаю, у них может получиться очень хорошая связка с Магуайром", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2019 00:05

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  1. sisyazavr 12.08.2019 00:33 # sisyazavr
    Отличный игрок. Поздравляю МЮ. Зума, конечно, сегодня это был просто пи3дец.. абсолютно другое впечатление у меня было о нем.

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  2. mancunia-planet 12.08.2019 00:16 # mancunia-planet
    Мангвайр лучший!

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  3. novocaine 12.08.2019 00:14 # novocaine
    Магваер, конечно, был хорош, но лучший игрок матча Решфорд (аккординг ту официальный твиттер премьер лиги)

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  4. manutd-20champ 12.08.2019 00:09 # manutd-20champ
    так голландский наркоша дик говорил что у Магваера ноги будут труситься...

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