Сульшер отметил вклад новичков в победу над "Челси"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил вклад своих новичков в разгромную победу над "Челси".

Этим летом "Юнайтед" потратил 140 миллионов фунтов на приобретение Аарона Ван-Биссаки, Харри Магуайра и Даниэля Джеймса, и все трое ярко проявили себя уже в первом матче сезона. После победы 4:0 Сульшер не мог не прокомментировать игру новичков.

"Мы подписали трех великолепных парней, это три великолепных личности, и мы довольны ими. Харри Магуайр делал ровно то, зачем мы его и покупали — он проявлял себя в обеих штрафных, спокойно и складно работал с мячом. Он лидер, и при его помощи Давид Де Хеа с Виктором Линделефом хорошо командовали игрой в обороне".

"Дэн замечательно себя проявил, и нет чувства лучше, чем отпраздновать гол перед "Стретфорд Энд".

"Мы выдающимся образом играли во втором тайме. Мы держали строй при обороне и хорошо контратаковали. Можно сказать, нам немного повезло открыть счет, но после перерыва мы окончательно освоились и хорошо провели второй тайм", — цитирует Сульшера The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1311

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 12.08.2019 00:06 # manutd-20champ
    новички годные, как нельзя кстати.

    (ответить)

  2. lambert757 11.08.2019 23:56 # lambert757
    По первым 20-25 минутам к мю были вопросы по игре. После 30 минут уже взяли игру под свой контроль и уже не упускали. Магуайер и ван биссака классно сыграли.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: