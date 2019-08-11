Сульшер отметил вклад новичков в победу над "Челси"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил вклад своих новичков в разгромную победу над "Челси".

Этим летом "Юнайтед" потратил 140 миллионов фунтов на приобретение Аарона Ван-Биссаки, Харри Магуайра и Даниэля Джеймса, и все трое ярко проявили себя уже в первом матче сезона. После победы 4:0 Сульшер не мог не прокомментировать игру новичков.



"Мы подписали трех великолепных парней, это три великолепных личности, и мы довольны ими. Харри Магуайр делал ровно то, зачем мы его и покупали — он проявлял себя в обеих штрафных, спокойно и складно работал с мячом. Он лидер, и при его помощи Давид Де Хеа с Виктором Линделефом хорошо командовали игрой в обороне".



"Дэн замечательно себя проявил, и нет чувства лучше, чем отпраздновать гол перед "Стретфорд Энд".



"Мы выдающимся образом играли во втором тайме. Мы держали строй при обороне и хорошо контратаковали. Можно сказать, нам немного повезло открыть счет, но после перерыва мы окончательно освоились и хорошо провели второй тайм", — цитирует Сульшера The Guardian.