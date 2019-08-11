Сульшер отметил вклад новичков в победу над "Челси"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил вклад своих новичков в разгромную победу над "Челси".
Этим летом "Юнайтед" потратил 140 миллионов фунтов на приобретение Аарона Ван-Биссаки, Харри Магуайра и Даниэля Джеймса, и все трое ярко проявили себя уже в первом матче сезона. После победы 4:0 Сульшер не мог не прокомментировать игру новичков.
"Мы подписали трех великолепных парней, это три великолепных личности, и мы довольны ими. Харри Магуайр делал ровно то, зачем мы его и покупали — он проявлял себя в обеих штрафных, спокойно и складно работал с мячом. Он лидер, и при его помощи Давид Де Хеа с Виктором Линделефом хорошо командовали игрой в обороне".
"Дэн замечательно себя проявил, и нет чувства лучше, чем отпраздновать гол перед "Стретфорд Энд".
"Мы выдающимся образом играли во втором тайме. Мы держали строй при обороне и хорошо контратаковали. Можно сказать, нам немного повезло открыть счет, но после перерыва мы окончательно освоились и хорошо провели второй тайм", — цитирует Сульшера The Guardian.
11.08.2019 23:00
Просмотров: 1311
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
новички годные, как нельзя кстати.
(ответить)
По первым 20-25 минутам к мю были вопросы по игре. После 30 минут уже взяли игру под свой контроль и уже не упускали. Магуайер и ван биссака классно сыграли.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий