Лэмпард: "По игре это не 4:0"

Фрэнк Лэмпард После поражения 4:0 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда не заслуживала проиграть так крупно.

Свою карьеру на новом месте работы Лэмпард начал с сокрушительного поражения на "Олд Траффорд", причем "Юнайтед" забил четыре своих гола четырьмя ударами в створ.

Фрэнк чувствует, что его подопечные были сурово наказаны за свои ошибки, но надеется, что это станет уроком на будущее.

"Четыре ошибки и четыре пропущенных гола. Мы должны быть критичнее к себе после такого. Мы контролировали игру в первые полчаса, но приняли ряд плохих решений. Мы должны были вести в счете к перерыву. При счете 2:0 и 3:0 им было проще играть. Я не могу смотреть на это и радоваться".

"Соперник обладает скоростью, и если ты будешь пижонить с мячом, это позволит им открыться у тебя за спиной, и тогда у тебя возникнут проблемы".

"Мы чувствовали себя комфортно в первом тайме. Однако итог матча станет для нас уроком. На этом уровне нельзя ошибаться. Если вы посмотрите на игру, то это не 4:0", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 22:00

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  1. manutd-20champ 12.08.2019 00:03 # manutd-20champ
    есть над чем работать, дружище. это только начало.
    не обижайся, дальше будет еще лучше.

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  2. kojan 11.08.2019 23:40 # kojan
    Лэмпс реабилитирует себя на супер кубке в Турции.

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  3. fc-oil 11.08.2019 23:02 # fc-oil
    Какая разница? Ну проиграл бы 0:1, остальные топы напихают еще больше

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  4. monsieurgood 11.08.2019 22:41 # monsieurgood
    Фрэнки, ты - бист

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  5. ensiferum 11.08.2019 22:40 # ensiferum
    Какая нах разница, что там по игре. С составом стартовым проебался знатно.

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  6. januzaj00 11.08.2019 22:35 # januzaj00
    Зачем он согласился прийти туда, не понимаю. Был легендой, а теперь...

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  7. alexomck 11.08.2019 22:18 # alexomck
    у вас в Шипе конечно, а здесь АПЛ, привыкай дядя:)

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  8. vertigo-92 11.08.2019 22:18 # vertigo-92
    Сутулый прям истинный пенс)

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  9. mr-tsoy 11.08.2019 22:13 # mr-tsoy
    Это правда по игре 2:0

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