Лэмпард: "По игре это не 4:0"
После поражения 4:0 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда не заслуживала проиграть так крупно.
Свою карьеру на новом месте работы Лэмпард начал с сокрушительного поражения на "Олд Траффорд", причем "Юнайтед" забил четыре своих гола четырьмя ударами в створ.
Фрэнк чувствует, что его подопечные были сурово наказаны за свои ошибки, но надеется, что это станет уроком на будущее.
"Четыре ошибки и четыре пропущенных гола. Мы должны быть критичнее к себе после такого. Мы контролировали игру в первые полчаса, но приняли ряд плохих решений. Мы должны были вести в счете к перерыву. При счете 2:0 и 3:0 им было проще играть. Я не могу смотреть на это и радоваться".
"Соперник обладает скоростью, и если ты будешь пижонить с мячом, это позволит им открыться у тебя за спиной, и тогда у тебя возникнут проблемы".
"Мы чувствовали себя комфортно в первом тайме. Однако итог матча станет для нас уроком. На этом уровне нельзя ошибаться. Если вы посмотрите на игру, то это не 4:0", — сообщил Лэмпард Sky Sports.
11.08.2019 22:00
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есть над чем работать, дружище. это только начало.
не обижайся, дальше будет еще лучше.
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Лэмпс реабилитирует себя на супер кубке в Турции.
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Какая разница? Ну проиграл бы 0:1, остальные топы напихают еще больше
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Фрэнки, ты - бист
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Какая нах разница, что там по игре. С составом стартовым проебался знатно.
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Зачем он согласился прийти туда, не понимаю. Был легендой, а теперь...
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у вас в Шипе конечно, а здесь АПЛ, привыкай дядя:)
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Сутулый прям истинный пенс)
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Это правда по игре 2:0
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