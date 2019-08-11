Лэмпард: "По игре это не 4:0"

После поражения 4:0 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда не заслуживала проиграть так крупно.

Свою карьеру на новом месте работы Лэмпард начал с сокрушительного поражения на "Олд Траффорд", причем "Юнайтед" забил четыре своих гола четырьмя ударами в створ.



Фрэнк чувствует, что его подопечные были сурово наказаны за свои ошибки, но надеется, что это станет уроком на будущее.



"Четыре ошибки и четыре пропущенных гола. Мы должны быть критичнее к себе после такого. Мы контролировали игру в первые полчаса, но приняли ряд плохих решений. Мы должны были вести в счете к перерыву. При счете 2:0 и 3:0 им было проще играть. Я не могу смотреть на это и радоваться".



"Соперник обладает скоростью, и если ты будешь пижонить с мячом, это позволит им открыться у тебя за спиной, и тогда у тебя возникнут проблемы".



"Мы чувствовали себя комфортно в первом тайме. Однако итог матча станет для нас уроком. На этом уровне нельзя ошибаться. Если вы посмотрите на игру, то это не 4:0", — сообщил Лэмпард Sky Sports.