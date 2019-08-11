Магуайр: "Мы должны сделать "Олд Траффорд" крепостью"

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что хочет помочь своей новой команде сделать "Олд Траффорд" крепостью.

В прошлом сезоне "Юнайтед" испытывал колоссальные проблемы в домашних матчах, играя на своем поле едва ли не хуже, чем на выезде.

Но новую кампанию "красные дьяволы" начали блестяще, порадовав свою публику победой 4:0 над "Челси". Магуайр, признанный лучшим игроком матча, рад начать свою карьеру в "Юнайтед" таким образом и надеется, что теперь команда будет регулярно набирать очки дома.

"Это отличное начало для меня и для команды. В первом тайме мы своего рода оседлали удачу, но во втором уже больше походили на себя".

"Это был первый матч на "Олд Траффорд", поэтому мы слегка нервничали. Мы теряли мяч в опасных зонах. Во втором тайме мы хорошо играли в пас, а наша тройка нападения так опасно контратаковала".

"Мы помнили, что в прошлом сезоне всего дважды сохранили свои ворота на замке здесь. Нам нужно сделать "Олд Траффорд" своей крепостью".

"Я в порядке. Я тренировался с парнями только три или четыре дня. Я еще улучшу свою форму и игру", — сообщил Магуайр Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 21:30

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