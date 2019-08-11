Эмери не знает, когда Колашинац и Озил будут играть

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери не знает, когда защитник Сеад Колашинац и плеймейкер Месут Озил вернутся на футбольное поле.

Напомним, "канониры" не взяли Колашинаца и Озила на выезд к "Ньюкаслу" в рамках первого тура Премьер-Лиги. Это связано с историей, когда две недели назад футболисты подверглись нападению вооруженных бандитов.



Сеаду и Месуту продолжают поступать угрозы, а на днях полиция арестовала близ дома Озила двух мужчин, который вступили в перепалку с выставленной у жилища охраной. В данный момент боснийцу и немцу не до футбола.



"С этой ситуацией разбирается клуб. Мы хотим задействовать их как можно скорее, чтобы они нормально тренировались и были в норме для игры в футбол. Но я не знаю, когда они будут доступны", — цитирует Эмери Daily Mail.