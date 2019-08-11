"Юнайтед" разгромил "Челси"

Антони Мартиаль Фрэнк Лэмпард с треском проиграл свой первый матч в Премьер-Лиге в качестве тренера, потерпев с "Челси" поражение на поле "Манчестер Юнайтед" — 4:0.

Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака сразу дебютировали в стартовом составе "красных дьяволов", тогда как Даниэль Джеймс был вынужден довольствоваться местом на лавке. Давид Де Хеа примерил капитанскую повязку.

Новый тренер "синих" Фрэнк Лэмпард оставил в запасе Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Оливье Жиру, зато в старте появились Курт Зума, Эмерсон Палмери, Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм.

"Челси" очень резво начал матч, и этот стартовый натиск едва не увенчался голом. На четвертой минуте Абрахэм пушечным ударом с линии штрафной площади сотряс штангу ворот Де Хеа.

"Юнайтед" мог ответить спустя три минуты, когда Зума под прессингом потерял мяч возле своих ворот, однако Антони Мартиаль этим подарком не воспользовался, пробив без проблем для Кепа Аррисабалаги.

Вскоре "синие" создали еще пару хороших моментов, явно переигрывая своего соперника, однако на 17-й минуте в Зума вновь проснулся "дьявол" — Курт сфолил в своей штрафной на Маркусе Рэшфорде. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:0.

После того, как счет был открыт, инициатива перешла к хозяевам. "Юнайтед" поверил в себя и принялся смело атаковать, посадив невезучего Зума на желтую карточку. Гостям было сложно, однако постепенно они пришли в себя.

В концовке тайма "Челси" снова выдал хороший отрезок, а Эмерсон ударом с острого угла попал в крестовину.

Во втором тайме поначалу шла примерно равная игра, причем без опасных моментов, если не считать отраженный Де Хеа удар Эмерсона. Темп был невысок.

На 65-й минуте "Юнайтед" предоставилась возможность провести быструю контратаку, в завершении которой Андрес Перейра прострелил с правого фланга во вратарскую, где Мартиаль опередил Сесара Аспиликуэту — 2:0.

Спустя минуту счет и вовсе стал крупным. Это Рэшфорд получил роскошную передачу со своей половины поля от Поля Погба и уверенно реализовал выход один на один — 3:0.

После такого двойного удара игра у гостей рассыпалась. "Дьяволы" полностью контролировали ситуацию на поле и не позволяли сопернику создавать моменты.

На 81-й минуте "Юнайтед" провел еще одну образцовую контратаку. Погба протащил мяч вперед, остановился, а затем сделал передачу на подключившегося Джеймса. Появившийся на замену валлиец пробил с рикошетом от Эмерсона — 4:0.

"Челси" смотрелся значительно лучше в начале матча, и кто знает, чем бы все закончилось, будь Тэмми Абрахэм чуть точнее, а Курт Зума — хладнокровнее. "Юнайтед" одержал отличную победу, задав хороший тон сезону.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 20:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 11.08.2019 21:37 # slash-lfc
    Виибаны. Ливерпуль должен декласснуть синюю помойку ещё пижжи.

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  2. bushwacka 11.08.2019 21:36 # bushwacka
    Моуринью: Дубль "Манчестер Сити" сильнее "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

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  3. aliluya-nn 11.08.2019 21:35 # aliluya-nn
    Че там - без Луиза оборона Челси вообще обднищала, чтобы столько пропускать? :)

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  4. bmw-e34 11.08.2019 21:35 # bmw-e34
    Только состав посмотрел. Почему Азар не играл?

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  5. bmw-e34 11.08.2019 21:34 # bmw-e34
    Сколько обводок сделал Азар? Где его старта по матчу, пенсы?

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  6. antuanpdf 11.08.2019 21:34 # antuanpdf
    А где был Матич?

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  7. sellman 11.08.2019 21:32 # sellman
    Братишки, счет конечно не по игре, но матч проигран.
    Надеюсь, все сделают выводы.

    Худшие на поле пока: Зума, Жорж
    Лучшие: Педро, Маунт, Эмерсон

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  8. thegodfather 11.08.2019 21:30 # thegodfather
    Петер Шмейхель:

    “Это немного странно. Это не был матч на 4-0 и я не думаю, что Юнайтед играл гораздо лучше, чем "Челси". Если подумать о том, сколько сейвов сделал Де Хеа, плюс Абрахам попал в штангу. Это могла быть совсем другая игра.”

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  9. chronicle 11.08.2019 21:27 # chronicle
    Как бы Ютд сегодня не старался, но поражение все равно будет у Челси по умолчанию от 11.08.2019 09:20

    Источник: http://fapl.ru/users/chronicle/

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  10. kos9k 11.08.2019 21:24 # kos9k
    в битве 2-х помоек скамье оказались менее обоссаными))
    лумпард=невилл

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  11. num8 11.08.2019 21:22 # num8
    Ну а чё вы хотели, Аркадич оставил свою секретаршу поуправлять клубом.
    Как ещё назвать если не маразмом: у вас трансферный бан на год по сути, а они тут распродажу устроили плюс тренера с опытом работы ГОД наняли. Состав у Челси на матч был в целом на 6-8 место и ожидать от Лэмпса чудес было очень наивно.

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  12. urmat 11.08.2019 21:22 # urmat
    Чолчу широко раздвинул ноги в дебютном матче сезона...

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  13. thegodfather 11.08.2019 21:21 # thegodfather
    нууу...колбасу то мы точно отпердолим, там уже не будет такой лютый нефарт, прям уверенность!
    принтскрин

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  14. rentv 11.08.2019 21:20 # rentv
    11.08.2019 14:22 #
    bezviz

    Мю-Челси тм3 КФ 1.5

    Источник: http://fapl.ru/posts/72683/?c=1#c6956036

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  15. el-tirador 11.08.2019 21:19 # el-tirador
    Надеюсь старина Френд сделает выводы и настроит Челси на суперкубок. Надо выебать этих портовых хуесосов на евроарене прилюдно и беспощадно, чтобы и обоссаные дети и внуки местных ормян и прочих портовых хуесосов не увидели чемпик АПЛ в своей жизни.
    Комон Челси!

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  16. thegodfather 11.08.2019 21:19 # thegodfather
    удари 11-18
    в створ 5-7
    владение 46-54

    определенно 4-0

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  17. tigerpool 11.08.2019 21:17 # tigerpool
    Не в обиду пенсам, но с такой игрой и с таким составом 10 место реально будет успехом.

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  18. rentv 11.08.2019 21:16 # rentv
    Анализ матча

    МЮ.

    Один без ссаки- просто бист. Я бы сказал, сыграл на уровне топ 3 пз АПЛ.Уверенно обострял, успевал на второй темп, просто выжигал в защите. Очень здорого.

    Магуайер. Уверенно. Я бы сказал, для игрока без предсезонки просто отлично. Человек очень уверенно смотрелся.

    Рэшфорд. Лучший. Я всегда говорил, что как ЦФ он гораздо лучше играет, чем ЛФП. Именно на позици центр форварда он сможет по настоящему раскрыться. думаю в потенциале он >>>Кейн

    Челси.

    Просто полный провал. Сложно назвать хотть одного более-менее сыгравшего игрока.

    Зума. 1 за матч. Отвратительная игра. Просто кошмар. Человек как будто пришёл играть не на свой уровень.

    Маунтс. 1 за матч. был практически не заметен всю игру. Как крайний полузащитник не умеет открываться, не может обвести 1 на 1, нет преимущества в скорости.

    Как АПЗ вообще не обострает игру. Вот вообще. Адекватные болельщики Ливерпуля критикуют Вейландума за отсутствие скилла паса, так вот по сравнению с Маунтом Вейландум - бог паса. Гаринча, ёпта. Я не знаю, почему он вообще появился на поле, но в следующих матчах его быть не должно.

    Абрахам. По сравнению с Зумой и Маунтсон не плохо. По крайней мере хоть что-то показал. Но тут 2 проблемы: 1. Недостаток класса. Человек просто не может бороться на уровне клуба, который борется за ЛЧ в АПЛ. Ну а требовать от него техники и скорости вообще глупо.
    2. Ограниченный потенциал. Если в Решфорде можно было по первым матчам в АПЛ разглядеть потенциал скперфорварда, то в Абрахаме его нет и близко. Понятно, что это временная мера и следующим летом он уйдёт куда ниубдь, а на его место приедет нормальный форвард, но пока он одно из самых слабых мест в команде.

    За счёт чего Челси собрался бороться за ТОП 4 - не понятно. Думаю, что реально это будет борьба за топ6 с Волками и Лестером.

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  19. myu99 11.08.2019 21:15 # myu99
    всех фанов мю с победой идем далше

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  20. lampard78 11.08.2019 21:13 # lampard78
    Пойду-ка я нажрусь.

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