"Юнайтед" разгромил "Челси"
Фрэнк Лэмпард с треском проиграл свой первый матч в Премьер-Лиге в качестве тренера, потерпев с "Челси" поражение на поле "Манчестер Юнайтед" — 4:0.
Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака сразу дебютировали в стартовом составе "красных дьяволов", тогда как Даниэль Джеймс был вынужден довольствоваться местом на лавке. Давид Де Хеа примерил капитанскую повязку.
Новый тренер "синих" Фрэнк Лэмпард оставил в запасе Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Оливье Жиру, зато в старте появились Курт Зума, Эмерсон Палмери, Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм.
"Челси" очень резво начал матч, и этот стартовый натиск едва не увенчался голом. На четвертой минуте Абрахэм пушечным ударом с линии штрафной площади сотряс штангу ворот Де Хеа.
"Юнайтед" мог ответить спустя три минуты, когда Зума под прессингом потерял мяч возле своих ворот, однако Антони Мартиаль этим подарком не воспользовался, пробив без проблем для Кепа Аррисабалаги.
Вскоре "синие" создали еще пару хороших моментов, явно переигрывая своего соперника, однако на 17-й минуте в Зума вновь проснулся "дьявол" — Курт сфолил в своей штрафной на Маркусе Рэшфорде. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:0.
После того, как счет был открыт, инициатива перешла к хозяевам. "Юнайтед" поверил в себя и принялся смело атаковать, посадив невезучего Зума на желтую карточку. Гостям было сложно, однако постепенно они пришли в себя.
В концовке тайма "Челси" снова выдал хороший отрезок, а Эмерсон ударом с острого угла попал в крестовину.
Во втором тайме поначалу шла примерно равная игра, причем без опасных моментов, если не считать отраженный Де Хеа удар Эмерсона. Темп был невысок.
На 65-й минуте "Юнайтед" предоставилась возможность провести быструю контратаку, в завершении которой Андрес Перейра прострелил с правого фланга во вратарскую, где Мартиаль опередил Сесара Аспиликуэту — 2:0.
Спустя минуту счет и вовсе стал крупным. Это Рэшфорд получил роскошную передачу со своей половины поля от Поля Погба и уверенно реализовал выход один на один — 3:0.
После такого двойного удара игра у гостей рассыпалась. "Дьяволы" полностью контролировали ситуацию на поле и не позволяли сопернику создавать моменты.
На 81-й минуте "Юнайтед" провел еще одну образцовую контратаку. Погба протащил мяч вперед, остановился, а затем сделал передачу на подключившегося Джеймса. Появившийся на замену валлиец пробил с рикошетом от Эмерсона — 4:0.
"Челси" смотрелся значительно лучше в начале матча, и кто знает, чем бы все закончилось, будь Тэмми Абрахэм чуть точнее, а Курт Зума — хладнокровнее. "Юнайтед" одержал отличную победу, задав хороший тон сезону.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
11.08.2019 20:25
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Последние комментарии:
Виибаны. Ливерпуль должен декласснуть синюю помойку ещё пижжи.
(ответить)
Моуринью: Дубль "Манчестер Сити" сильнее "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
(ответить)
Че там - без Луиза оборона Челси вообще обднищала, чтобы столько пропускать? :)
(ответить)
Только состав посмотрел. Почему Азар не играл?
(ответить)
Сколько обводок сделал Азар? Где его старта по матчу, пенсы?
(ответить)
А где был Матич?
(ответить)
Братишки, счет конечно не по игре, но матч проигран.
Надеюсь, все сделают выводы.
Худшие на поле пока: Зума, Жорж
Лучшие: Педро, Маунт, Эмерсон
(ответить)
Петер Шмейхель:
“Это немного странно. Это не был матч на 4-0 и я не думаю, что Юнайтед играл гораздо лучше, чем "Челси". Если подумать о том, сколько сейвов сделал Де Хеа, плюс Абрахам попал в штангу. Это могла быть совсем другая игра.”
(ответить)
Как бы Ютд сегодня не старался, но поражение все равно будет у Челси по умолчанию от 11.08.2019 09:20
Источник: http://fapl.ru/users/chronicle/
(ответить)
в битве 2-х помоек скамье оказались менее обоссаными))
лумпард=невилл
(ответить)
Ну а чё вы хотели, Аркадич оставил свою секретаршу поуправлять клубом.
Как ещё назвать если не маразмом: у вас трансферный бан на год по сути, а они тут распродажу устроили плюс тренера с опытом работы ГОД наняли. Состав у Челси на матч был в целом на 6-8 место и ожидать от Лэмпса чудес было очень наивно.
(ответить)
Чолчу широко раздвинул ноги в дебютном матче сезона...
(ответить)
нууу...колбасу то мы точно отпердолим, там уже не будет такой лютый нефарт, прям уверенность!
принтскрин
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11.08.2019 14:22 #
bezviz
Мю-Челси тм3 КФ 1.5
Источник: http://fapl.ru/posts/72683/?c=1#c6956036
(ответить)
Надеюсь старина Френд сделает выводы и настроит Челси на суперкубок. Надо выебать этих портовых хуесосов на евроарене прилюдно и беспощадно, чтобы и обоссаные дети и внуки местных ормян и прочих портовых хуесосов не увидели чемпик АПЛ в своей жизни.
Комон Челси!
(ответить)
удари 11-18
в створ 5-7
владение 46-54
определенно 4-0
(ответить)
Не в обиду пенсам, но с такой игрой и с таким составом 10 место реально будет успехом.
(ответить)
Анализ матча
МЮ.
Один без ссаки- просто бист. Я бы сказал, сыграл на уровне топ 3 пз АПЛ.Уверенно обострял, успевал на второй темп, просто выжигал в защите. Очень здорого.
Магуайер. Уверенно. Я бы сказал, для игрока без предсезонки просто отлично. Человек очень уверенно смотрелся.
Рэшфорд. Лучший. Я всегда говорил, что как ЦФ он гораздо лучше играет, чем ЛФП. Именно на позици центр форварда он сможет по настоящему раскрыться. думаю в потенциале он >>>Кейн
Челси.
Просто полный провал. Сложно назвать хотть одного более-менее сыгравшего игрока.
Зума. 1 за матч. Отвратительная игра. Просто кошмар. Человек как будто пришёл играть не на свой уровень.
Маунтс. 1 за матч. был практически не заметен всю игру. Как крайний полузащитник не умеет открываться, не может обвести 1 на 1, нет преимущества в скорости.
Как АПЗ вообще не обострает игру. Вот вообще. Адекватные болельщики Ливерпуля критикуют Вейландума за отсутствие скилла паса, так вот по сравнению с Маунтом Вейландум - бог паса. Гаринча, ёпта. Я не знаю, почему он вообще появился на поле, но в следующих матчах его быть не должно.
Абрахам. По сравнению с Зумой и Маунтсон не плохо. По крайней мере хоть что-то показал. Но тут 2 проблемы: 1. Недостаток класса. Человек просто не может бороться на уровне клуба, который борется за ЛЧ в АПЛ. Ну а требовать от него техники и скорости вообще глупо.
2. Ограниченный потенциал. Если в Решфорде можно было по первым матчам в АПЛ разглядеть потенциал скперфорварда, то в Абрахаме его нет и близко. Понятно, что это временная мера и следующим летом он уйдёт куда ниубдь, а на его место приедет нормальный форвард, но пока он одно из самых слабых мест в команде.
За счёт чего Челси собрался бороться за ТОП 4 - не понятно. Думаю, что реально это будет борьба за топ6 с Волками и Лестером.
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всех фанов мю с победой идем далше
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Пойду-ка я нажрусь.
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