"Юнайтед" разгромил "Челси"

Фрэнк Лэмпард с треском проиграл свой первый матч в Премьер-Лиге в качестве тренера, потерпев с "Челси" поражение на поле "Манчестер Юнайтед" — 4:0.

Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака сразу дебютировали в стартовом составе "красных дьяволов", тогда как Даниэль Джеймс был вынужден довольствоваться местом на лавке. Давид Де Хеа примерил капитанскую повязку.



Новый тренер "синих" Фрэнк Лэмпард оставил в запасе Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Кристиана Пулишича и Оливье Жиру, зато в старте появились Курт Зума, Эмерсон Палмери, Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм.



"Челси" очень резво начал матч, и этот стартовый натиск едва не увенчался голом. На четвертой минуте Абрахэм пушечным ударом с линии штрафной площади сотряс штангу ворот Де Хеа.



"Юнайтед" мог ответить спустя три минуты, когда Зума под прессингом потерял мяч возле своих ворот, однако Антони Мартиаль этим подарком не воспользовался, пробив без проблем для Кепа Аррисабалаги.



Вскоре "синие" создали еще пару хороших моментов, явно переигрывая своего соперника, однако на 17-й минуте в Зума вновь проснулся "дьявол" — Курт сфолил в своей штрафной на Маркусе Рэшфорде. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:0.



После того, как счет был открыт, инициатива перешла к хозяевам. "Юнайтед" поверил в себя и принялся смело атаковать, посадив невезучего Зума на желтую карточку. Гостям было сложно, однако постепенно они пришли в себя.



В концовке тайма "Челси" снова выдал хороший отрезок, а Эмерсон ударом с острого угла попал в крестовину.



Во втором тайме поначалу шла примерно равная игра, причем без опасных моментов, если не считать отраженный Де Хеа удар Эмерсона. Темп был невысок.



На 65-й минуте "Юнайтед" предоставилась возможность провести быструю контратаку, в завершении которой Андрес Перейра прострелил с правого фланга во вратарскую, где Мартиаль опередил Сесара Аспиликуэту — 2:0.



Спустя минуту счет и вовсе стал крупным. Это Рэшфорд получил роскошную передачу со своей половины поля от Поля Погба и уверенно реализовал выход один на один — 3:0.



После такого двойного удара игра у гостей рассыпалась. "Дьяволы" полностью контролировали ситуацию на поле и не позволяли сопернику создавать моменты.



На 81-й минуте "Юнайтед" провел еще одну образцовую контратаку. Погба протащил мяч вперед, остановился, а затем сделал передачу на подключившегося Джеймса. Появившийся на замену валлиец пробил с рикошетом от Эмерсона — 4:0.



"Челси" смотрелся значительно лучше в начале матча, и кто знает, чем бы все закончилось, будь Тэмми Абрахэм чуть точнее, а Курт Зума — хладнокровнее. "Юнайтед" одержал отличную победу, задав хороший тон сезону.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче