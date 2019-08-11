Эмери объяснил, почему Луис, Себальос и Пепе оказались в запасе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, почему оставил в запасе своих звездных новичков Давида Луиса, Дани Себальоса и Николя Пепе на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Новый сезон Премьер-Лиги "канониры" начали с выездной победы, достигнутой благодаря единственному голу Пьер-Эмерика Обамеянга.



Эмери весьма удивил с выбором состава на эту игру, выпустив с первых минут юных Риса Нелсона с Джо Уиллоком и оставив в запасе Луиса, Пепе, Себальоса, однако на то были причины.



"Я еще вчера объяснял, что ситуация каждого игрока индивидуальна. Давид Луис провел предсезонный период с другой командой, и он выглядел готовым играть, но с нами он тренировался пока только один раз — 30 минут в пятницу. Поэтому я решил выразить доверие Сократису и Чемберсу, у них хорошее взаимопонимание".



"Николя Пепе приехал к нам одну неделю назад, и ему нужно улучшить свою физическую форму, чтобы быть готовым играть на 100 процентов все 90 минут. Думаю, 20 минут сегодня пойдут ему на пользу".



"Себальос готов только наполовину, потому что он перешел раньше Пепе, но был травмирован и не тренировался. Ему нужно познакомиться с Премьер-Лигой, поэтому его появление на замену было важно для него и для нас".



"Я задействовал Риса Нелсона и Уиллока еще и потому, что они заслуживают этого. Они могут быть полезны для нас, и я хочу, чтобы они поверили в это. То же самое с Мартинелли, он сыграл заключительные 10 минут, потому что заслуживал этого", — цитирует Эмери официальный веб-сайт "Арсенала".