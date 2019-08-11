"Юнайтед" потратился на французского вундеркинда

"Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение вундеркинда "Монако" Ганнибала Межбри за 10 миллионов евро (9.4 млн. фунтов).

16-летний полузащитник находился на радаре у многих европейских клубов, включая "Тоттенхэм" и "Лестер", однако "красным дьяволам" удалось договориться и с "Монако", и с самим Межбри.



Ганнибал так и не дебютировал за первую команду "Монако", но уже сыграл восемь матчей за юношескую сборную Франции U-16, в последнем из них — против сверстников из Кот-д'Ивуара — забив гол.



По информации The Guardian, сразу "Монако" получит только половину озвученной суммы. Остальное предусмотрено в виде бонусов.



Сделка будет завершена после одобрения ФИФА. Свое развитие Межбри продолжит в академии "Юнайтед".