"Юнайтед" потратился на французского вундеркинда

Габриэль Межбри "Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение вундеркинда "Монако" Ганнибала Межбри за 10 миллионов евро (9.4 млн. фунтов).

16-летний полузащитник находился на радаре у многих европейских клубов, включая "Тоттенхэм" и "Лестер", однако "красным дьяволам" удалось договориться и с "Монако", и с самим Межбри.

Ганнибал так и не дебютировал за первую команду "Монако", но уже сыграл восемь матчей за юношескую сборную Франции U-16, в последнем из них — против сверстников из Кот-д'Ивуара — забив гол.

По информации The Guardian, сразу "Монако" получит только половину озвученной суммы. Остальное предусмотрено в виде бонусов.

Сделка будет завершена после одобрения ФИФА. Свое развитие Межбри продолжит в академии "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Межбри, Монако, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 19:00

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  1. chelsea88 11.08.2019 20:30 # chelsea88
    Странно что с такой причёской он до сих пор не в арсосалее.

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  2. pokersanogo 11.08.2019 19:10 # pokersanogo
    Ганнибал о_О

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