"Арсенал" стартовал с победы в гостях у "Ньюкасла"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" начал новый сезон с минимальной победы в гостях у "Ньюкасла" благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга.

Жоэлинтон, рекордное приобретение в истории "сорок", расположился на острие атак. Также появился в старте Шон Лонгстафф, которого клубу удалось оградить от интереса "Манчестер Юнайтед". Энди Кэрролл в заявку не попал.

Давид Луис начал свою карьеру у "канониров" на лавке, рядом с Дани Себальосом, Николя Пепе и Габриэлем Мартинелли. Зато с первых минут вышли юные Рис Нелсон и Джо Уиллок.

В начале матча шла неторопливая игра, команда присматривались друг к другу и атаковали невразумительно. Первый достойный внимания эпизод случился только на 18-й минуте, когда плеймейкер хозяев Мигель Альмирон схлопотал "горчичник" за откровенную симуляцию.

На 20-й минуте Джонджо Шелви отметился ударом по летящему мячу с линии штрафной площади — штанга! Вскоре Жоэлинтон прорвался прямо по центру, но пробить голкипера "Арсенала" Бернда Лено не сумел.

Между двумя моментами "Ньюкасла" расположился отличный шанс "канониров" открыть счет. Начо Монреаль вывел Мхитаряна на удар внутри штрафной, однако Генрих пробил мимо оставленных голкипером ворот.

На 31-й минуте Мхитарян, исправляясь, из глубины поля сделал хороший заброс вперед за спины защитникам на Пьер-Эмерика Обамеянга, который технично принял мяч и пробил — Мартин Дубравка сыграл надежно.

После этой небольшой вспышки команды вернулись к игре без моментов. "Арсенал" смотрелся чуть предпочтительнее, то серьезно "сорок" не напрягал.

Такая же игра сохранилась и после перерыва, пока на 58-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найс с правого фланга не выполнил диагональную передачу в штрафную на Обамеянга. Брошенный защитниками габонец принял мяч, а вторым касанием поразил цель — 0:1.

В остатке матча гости играли на удержание, толком больше ничего не создав сами, но при этом и ничего не позволив создать "Ньюкаслу".

"Арсенал" создал мизер моментов в этом матче, лишь дважды пробив в створ, но этого оказалось достаточно, чтобы увезти три очка домой благодаря достаточно надежной игре обороны — и это без Давида Луиса.

"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 17:55

Количество просмотров Просмотров: 1713

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 11.08.2019 18:32 # anabanana94
    Беларусь 5 в помощь абонентам ОККО.

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  2. red-devil-4ever 11.08.2019 18:30 # red-devil-4ever
    sop://broker.sopcast.com:3912/264736

    если кому надо

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  3. electric 11.08.2019 18:30 # electric
    Окко такое окко...
    развод года

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  4. anabanana94 11.08.2019 18:29 # anabanana94
    А чё пенсы в накидках, холодно что ли пацанам? Thegodfather согрей своих псов.

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  5. januzaj00 11.08.2019 18:29 # januzaj00
    Ебанный Лингард, я думал, он только в предсезонке будет играть. Хотя он любитель пенсов наказывать...

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  6. mancunia-planet 11.08.2019 18:28 # mancunia-planet
    как обычно, идеально не бывает ОККО бакаёко бл

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  7. chr1s8rown 11.08.2019 18:27 # chr1s8rown
    Кто по какому смотрят ?
    Поделитесь

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  8. toledo 11.08.2019 18:26 # toledo
    какой-то состав эвертона у челси. п1 выглядит почти привлекательно, жалко тока перрейра и лингард на апз, тоже говнецо то еще

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  9. lampard78 11.08.2019 18:25 # lampard78
    Так, ну окко норм показывает.

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  10. iskander8sg 11.08.2019 18:24 # iskander8sg
    Мда. Колебался меж бернли и лестером, взял лестер...((((

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  11. nash 11.08.2019 18:20 # nash
    кому повтор? http://replayfootballmatches.net/2019/08/njukasl-arsenal-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/

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  12. bodom 11.08.2019 18:20 # bodom
    играли как хуеглоты...съе6ался, пепе и армян псы

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  13. iceteam 11.08.2019 18:16 # iceteam
    У кого нет подписку Окко, можно посмотреть по Беларусь 5

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  14. rj1992 11.08.2019 18:11 # rj1992
    Итоги 1 тура #aplo4ka:
    Ремз - 1 балл
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  15. januzaj00 11.08.2019 18:10 # januzaj00
    Ace Stream топчик

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  16. anabanana94 11.08.2019 18:09 # anabanana94
    онли--зеропук пару слов о ОККО пожалуйста.

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  17. ray-black 11.08.2019 18:09 # ray-black
    еле натянули на победу ананята. с такой игрой до первого сильного противника.

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  18. manutd4life 11.08.2019 18:08 # manutd4life
    Бля уберите Перейру из основы.

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  19. memfis63 11.08.2019 18:08 # memfis63
    окко сейчас висит ?

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  20. alexomck 11.08.2019 18:05 # alexomck
    пенсы дудосят Окко, шоб их разгром в прямом эфире не смотрели:)

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