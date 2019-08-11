"Арсенал" стартовал с победы в гостях у "Ньюкасла"

"Арсенал" начал новый сезон с минимальной победы в гостях у "Ньюкасла" благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга.

Жоэлинтон, рекордное приобретение в истории "сорок", расположился на острие атак. Также появился в старте Шон Лонгстафф, которого клубу удалось оградить от интереса "Манчестер Юнайтед". Энди Кэрролл в заявку не попал.



Давид Луис начал свою карьеру у "канониров" на лавке, рядом с Дани Себальосом, Николя Пепе и Габриэлем Мартинелли. Зато с первых минут вышли юные Рис Нелсон и Джо Уиллок.



В начале матча шла неторопливая игра, команда присматривались друг к другу и атаковали невразумительно. Первый достойный внимания эпизод случился только на 18-й минуте, когда плеймейкер хозяев Мигель Альмирон схлопотал "горчичник" за откровенную симуляцию.



На 20-й минуте Джонджо Шелви отметился ударом по летящему мячу с линии штрафной площади — штанга! Вскоре Жоэлинтон прорвался прямо по центру, но пробить голкипера "Арсенала" Бернда Лено не сумел.



Между двумя моментами "Ньюкасла" расположился отличный шанс "канониров" открыть счет. Начо Монреаль вывел Мхитаряна на удар внутри штрафной, однако Генрих пробил мимо оставленных голкипером ворот.



На 31-й минуте Мхитарян, исправляясь, из глубины поля сделал хороший заброс вперед за спины защитникам на Пьер-Эмерика Обамеянга, который технично принял мяч и пробил — Мартин Дубравка сыграл надежно.



После этой небольшой вспышки команды вернулись к игре без моментов. "Арсенал" смотрелся чуть предпочтительнее, то серьезно "сорок" не напрягал.



Такая же игра сохранилась и после перерыва, пока на 58-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найс с правого фланга не выполнил диагональную передачу в штрафную на Обамеянга. Брошенный защитниками габонец принял мяч, а вторым касанием поразил цель — 0:1.



В остатке матча гости играли на удержание, толком больше ничего не создав сами, но при этом и ничего не позволив создать "Ньюкаслу".



"Арсенал" создал мизер моментов в этом матче, лишь дважды пробив в створ, но этого оказалось достаточно, чтобы увезти три очка домой благодаря достаточно надежной игре обороны — и это без Давида Луиса.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче