"Валенсия" избавит "Сити" от Мангала

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангала близок к возвращению в "Валенсию" на правах аренды.



Мангала принадлежит "горожанам" с 2014 года, когда он был куплен у "Порту". Однако Эльяким был чрезвычайно нестабилен, и пришедший на "Этихад" летом 2016 Хосеп Гвардиола решил строить свою команду без французского защитника.



Свой последний официальный матч за "Сити" Мангала сыграл еще в феврале 2018, а теперь должен уйти в "Валенсию", где он провел сезон 2016/17 на правах аренды.



По информации Goal, "Валенсия" обратилась к кандидатуре 28-летнего Мангала после того, как переговоры по Виктору Лагардии из "Алавеса" зашли в тупик.



Поскольку контракт Эльякима с "Сити" истекает уже летом 2020, отъезд Мангала в "Валенсию" будет означать, что в Манчестер он уже не вернется.