Моуриньо: "Четыре команды могут выиграть титул"
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал четыре команды, которые могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
На старте этого сезона двумя большими фаворитами на чемпионство считаются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако Моуриньо считает, что в их борьбу может затесаться "Тоттенхэм".
"Сколько команд могут выиграть титул? Четыре. "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и второй состав "Манчестер Сити".
"Если смотреть на скамейку "Сити" во вчерашнем матче и тех игроков, которых там даже не было, то думаю, эта команда могла бы сражаться за титул".
"Как бы волшебно ни сыграла одна из команд в сегодняшних матчах и какого бы великолепного результата ни добилась, я не верю, что кто-либо из них сможет вмешаться в чемпионскую гонку. Я не представляю, что "Арсенал" выдержит этот темп. Думаю, в гонке должен участвовать "Тоттенхэм", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.
11.08.2019 16:00
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Последние комментарии:
Ждем ответку от шарлатана.
Условно о возростах игроков . Будто только у него стареют игроки
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Если бы он скаазал про две команды, то было бы рофельнее.
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Учитывая огромные траты Мю в это ТО, если они не будут бороться за титул, то это позор на весь клуб
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сука) он эту фразу уже лет 10 юзает
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