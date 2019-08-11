Моуриньо: "Четыре команды могут выиграть титул"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал четыре команды, которые могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На старте этого сезона двумя большими фаворитами на чемпионство считаются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако Моуриньо считает, что в их борьбу может затесаться "Тоттенхэм".



"Сколько команд могут выиграть титул? Четыре. "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и второй состав "Манчестер Сити".



"Если смотреть на скамейку "Сити" во вчерашнем матче и тех игроков, которых там даже не было, то думаю, эта команда могла бы сражаться за титул".



"Как бы волшебно ни сыграла одна из команд в сегодняшних матчах и какого бы великолепного результата ни добилась, я не верю, что кто-либо из них сможет вмешаться в чемпионскую гонку. Я не представляю, что "Арсенал" выдержит этот темп. Думаю, в гонке должен участвовать "Тоттенхэм", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.