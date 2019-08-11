Моуриньо: "Четыре команды могут выиграть титул"

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал четыре команды, которые могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На старте этого сезона двумя большими фаворитами на чемпионство считаются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако Моуриньо считает, что в их борьбу может затесаться "Тоттенхэм".

"Сколько команд могут выиграть титул? Четыре. "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и второй состав "Манчестер Сити".

"Если смотреть на скамейку "Сити" во вчерашнем матче и тех игроков, которых там даже не было, то думаю, эта команда могла бы сражаться за титул".

"Как бы волшебно ни сыграла одна из команд в сегодняшних матчах и какого бы великолепного результата ни добилась, я не верю, что кто-либо из них сможет вмешаться в чемпионскую гонку. Я не представляю, что "Арсенал" выдержит этот темп. Думаю, в гонке должен участвовать "Тоттенхэм", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 16:00

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  1. chr1s8rown 11.08.2019 17:13 # chr1s8rown
    Ждем ответку от шарлатана.
    Условно о возростах игроков . Будто только у него стареют игроки

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  2. ganinilyha 11.08.2019 16:03 # ganinilyha
    Если бы он скаазал про две команды, то было бы рофельнее.

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  3. staryi-eblan 11.08.2019 16:03 # staryi-eblan
    Учитывая огромные траты Мю в это ТО, если они не будут бороться за титул, то это позор на весь клуб

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  4. mafia 11.08.2019 16:00 # mafia
    сука) он эту фразу уже лет 10 юзает

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