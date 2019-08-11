Директор "Ньюкасла": "Бенитес ушел из-за денег"

Управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли обвинил тренера Рафаэля Бенитеса, что тот бросил "сорок" из-за денег.

Дождавшись истечения своего контракта в конце июля и не сумев договориться с "Ньюкаслом" о новой сделке, Рафаэль принял предложение китайского "Далянь Ифан" стоимостью 12 миллионов фунтов в год — вдвое больше, чем испанский специалист имел на "Сент-Джеймс Парк".



После своего отъезда в Китай Бенитес неоднократно говорил, что его приоритетом был "Ньюкасл", однако руководство клуба не поддержали его видение будущего. Чарнли же считает, что Рафаэль пускает пыль в глаза.



"Мы понимаем разочарование, которое вызвал уход Рафы. Это было ожидаемо. Мы искренне убеждены, что даже вышли за рамки разумного, чтобы удержать его в клубе".



"Но давайте будем честны: он ушел из-за денег. Поступившее ему предложение было слишком заманчиво. Мы понимаем это, и в этом нет ничего плохого. Мы не могли с этим соперничать", — сообщил Чарнли в программке к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Арсенала".