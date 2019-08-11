Директор "Ньюкасла": "Бенитес ушел из-за денег"
Управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли обвинил тренера Рафаэля Бенитеса, что тот бросил "сорок" из-за денег.
Дождавшись истечения своего контракта в конце июля и не сумев договориться с "Ньюкаслом" о новой сделке, Рафаэль принял предложение китайского "Далянь Ифан" стоимостью 12 миллионов фунтов в год — вдвое больше, чем испанский специалист имел на "Сент-Джеймс Парк".
После своего отъезда в Китай Бенитес неоднократно говорил, что его приоритетом был "Ньюкасл", однако руководство клуба не поддержали его видение будущего. Чарнли же считает, что Рафаэль пускает пыль в глаза.
"Мы понимаем разочарование, которое вызвал уход Рафы. Это было ожидаемо. Мы искренне убеждены, что даже вышли за рамки разумного, чтобы удержать его в клубе".
"Но давайте будем честны: он ушел из-за денег. Поступившее ему предложение было слишком заманчиво. Мы понимаем это, и в этом нет ничего плохого. Мы не могли с этим соперничать", — сообщил Чарнли в программке к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Арсенала".
11.08.2019 15:00
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Писдят еще чего то.. У клуба нет спортивных амбиций кроме удержаться в АПЛ. Поэтому ушел Рафа.
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Не благодарные пидоразы. 3сезона удержал в апл.
Вам б пеп . Он потратил б 200кк и отправил в чемпионшип
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Ну и кого они купили в это трансферное окно? Нонейма вЖоперингтона за 40 мультов? Кек, Бенитес точно на бабки повелся.
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