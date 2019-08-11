Лэмпард обещает не оглядываться в прошлое в своей работе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет пытаться воссоздать в команде прежнюю атмосферу, когда он сам был игроком.

В своей работе Оле Гуннар Сульшер, с командой которого "Челси" сразится в воскресенье, всячески старается вернуться к традициям и воссоздать дух прежнего "Манчестер Юнайтед".



А вот Лэмпард оглядываться назад не собирается. Фрэнк хочет, чтобы при нем "синие" работали на новый манер.



"Я не верю, что нужно стремиться воссоздать предыдущие эры, потому что все меняется. Для меня было бы довольно бессмысленно пытаться вернуться ко временам игроков вроде Дидье Дрогба, Джона Терри и Петра Чеха. Мои ожидания никак не основаны на тех, кто был здесь прежде".



"Когда игроки проходят по коридору, они должны взглянуть на изображения легенд с трофеями и вдохновиться этим, но я не думаю, что таким образом ты можешь задавать тон в своей работе".



"Сейчас у нас другой коллектив игроков, а главным тренером стал я, и я хочу работать по-своему. Поэтому я и пришел сюда".



"Я хочу использовать собственные идеи, а также строить игру и тренироваться каждый день, исходя из своих желаний. Сейчас я хочу создать кое-что, что позволит нам быть успешными в будущем", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.