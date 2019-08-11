Погба пообещал Сульшеру, что не будет отравлять атмосферу в команде

Полузащитник Поль Погба пообещал главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру, что не будет отравлять атмосферу внутри команды в этом сезоне.

Этим летом "Юнайтед" отказался продать Погба в "Реал" и "Ювентус", установив за свою звезду цену в 180 миллионов фунтов. И хотя трансферное окно в Италии и Испании еще открыто, теперь уход Поля исключен, потому что "красные дьяволы" уже не могут обзавестись ему заменой.



В прошлом сезоне Погба устроил настоящий раскол в раздевалке "Юнайтед", а Жозе Моуриньо, предшественник Сульшера, назвал игрока сборной Франции "вирусом" и вычеркнул Поля из числа вице-капитанов.



Естественно, похожие опасения были и у Сульшера, особенно после заблокированного ухода Погба. Поэтому Оле Гуннар вел переговоры с Полем на протяжении предсезонного периода, сообщает Daily Mirror.



26-летний полузащитник заверил своего наставника, что будет полностью сосредоточен на "Юнайтед" и постарается играть в свою лучшую игру. Сульшер со своей стороны пообещал, что будет доверять Погба капитанскую повязку в отсутствие на поле Эшли Янга.



"Он полузащитник мирового уровня, а его настрой и отношение к делу во время предсезонного периода были превосходными", — цитирует свой источник в "Юнайтед" издание.