Сульшер: "Магуайр всегда был моей целью номер один"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что защитник Харри Магуайр с самого начала был его целью номер один на это трансферное окно.

Этим летом на "Олд Траффорд" сватали нескольких центральных защитников, включая Калиду Кулибали, который так и остался в "Наполи", и Маттейса Де Лигта, который в итоге перешел из "Аякса" в "Ювентус".



Однако это совсем не так, что "красные дьяволы" обратились к варианту с Магуайром, купленным у "Лестера" за 80 миллионов фунтов, поскольку не смогли заполучить других игроков.



"Я доволен, что мы подписали Харри. Он будет великолепен для этого клуба. Он всегда был моей целью номер один, но согласование такого рода трансферов порой требует времени".



"Более или менее, но я остановил свой выбор на нем, когда мы играли против "Лестера" в прошлом сезоне. Я решил, что мы должны попытаться купить его, если это возможно, потому что он так складно работает с мячом, и с ним команда демонстрирует игру более высокого уровня".



"Он только перешел к нам, но уже показал, что будет оказывать влияние на других игроков. Он лидер, он основной игрок своей сборной, он опасен возле чужих ворот и он очень, очень хороший защитник", — цитирует Сульшера Daily Mirror.