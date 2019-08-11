1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 11 августа тремя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" и "Вулверхэмптон" видятся двумя командами, которые представляют наибольшую угрозу сформировавшейся топ-6. "Лисы" только начинают сезон, тогда как "волки" уже успели войти в ритм, одержав три победы в квалификации Лиги Европы. Зато "Вулверхэмптон" не выиграл ни разу в девяти последних выездах к "Лестеру" в рамках высшего дивизиона — эта серия длится с декабря 1971.



"Лестер" должен устроить дебют Айозе Пересу, а вот Деннис Прат едва ли готов для стартового состава. Уэс Морган и Чаглар Сеюнджю надеются заменить ушедшего Харри Магуайра в центре обороны.



"Вулверхэмптон" дал отдохнуть Хонни и Рубену Невешу против "Пюника", чтобы подвести этих игроков в лучшей форме к уикенду. Патрик Кутроне все еще осваивается на новом месте. Морган Гиббс-Уайт под вопросом.



НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция



Неожиданно активизировавшись под занавес трансферного окна, к дедлайну "Арсенал" потратил 155 миллионов фунтов на укрепление состава, что вызвало определенную эйфорию у фанатов. А вот поклонники "Ньюкасла" все еще воротят нос от Стива Брюса и никак не могут пережить уход Рафаэля Бенитеса — даже обновление трансферного рекорда покупкой Жоэлинтона их не порадовало в достаточной мере. "Канониры" выиграли 12 из 13 последних встреч с "сороками", в оставшейся потерпев поражение на "Сент-Джеймс Парк" в апреле 2018.



Защитник "Ньюкасла" Деандре Йедлин продолжает восстановление после операции на пахе. Вернувшийся в клуб Энди Кэрролл играть пока не готов.



"Арсенал" не взял на этот выезд Сеада Колашинаца и Месута Озила по соображениям безопасности. У Александра Лакасетта некоторые проблемы с лодыжкой, и он под вопросом. Точно не сыграют Киран Тирни, Эктор Беллерин, Роб Холдинг и Константинос Мавропанос.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция



Сознательно или вынужденно, но оба клуба решили сделать ставку на талантливую молодежь в этом сезоне. Для Фрэнка Лэмпарда это также будет дебют в Премьер-Лиге — свой единственный год в качестве тренера он отработал на уровне Чемпионшипа. Оле Гуннар Сульшер провалил концовку прошлой кампании и теперь не может позволить, чтобы почва ушла из под ног с самого начала. "Манчестер Юнайтед" одержал только две победы в 13 последних встречах с "Челси" в рамках Премьер-Лиги, потерпев пять поражений.



За "Юнайтед" дебютирует самый дорогой защитник в мире Харри Магуайр. Также могут рассчитывать на появление с первых минут Аарон Ван-Биссака и Даниэль Джеймс. Алексис Санчес еще набирает форму в тренировках.



"Челси" предстоит оценить состояние Нголо Канте, который перенес травму колена летом. Антонио Рюдигер, Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои остаются в лазарете.