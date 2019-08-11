1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье 11 августа тремя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция
"Лестер" и "Вулверхэмптон" видятся двумя командами, которые представляют наибольшую угрозу сформировавшейся топ-6. "Лисы" только начинают сезон, тогда как "волки" уже успели войти в ритм, одержав три победы в квалификации Лиги Европы. Зато "Вулверхэмптон" не выиграл ни разу в девяти последних выездах к "Лестеру" в рамках высшего дивизиона — эта серия длится с декабря 1971.
"Лестер" должен устроить дебют Айозе Пересу, а вот Деннис Прат едва ли готов для стартового состава. Уэс Морган и Чаглар Сеюнджю надеются заменить ушедшего Харри Магуайра в центре обороны.
"Вулверхэмптон" дал отдохнуть Хонни и Рубену Невешу против "Пюника", чтобы подвести этих игроков в лучшей форме к уикенду. Патрик Кутроне все еще осваивается на новом месте. Морган Гиббс-Уайт под вопросом.
НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция
Неожиданно активизировавшись под занавес трансферного окна, к дедлайну "Арсенал" потратил 155 миллионов фунтов на укрепление состава, что вызвало определенную эйфорию у фанатов. А вот поклонники "Ньюкасла" все еще воротят нос от Стива Брюса и никак не могут пережить уход Рафаэля Бенитеса — даже обновление трансферного рекорда покупкой Жоэлинтона их не порадовало в достаточной мере. "Канониры" выиграли 12 из 13 последних встреч с "сороками", в оставшейся потерпев поражение на "Сент-Джеймс Парк" в апреле 2018.
Защитник "Ньюкасла" Деандре Йедлин продолжает восстановление после операции на пахе. Вернувшийся в клуб Энди Кэрролл играть пока не готов.
"Арсенал" не взял на этот выезд Сеада Колашинаца и Месута Озила по соображениям безопасности. У Александра Лакасетта некоторые проблемы с лодыжкой, и он под вопросом. Точно не сыграют Киран Тирни, Эктор Беллерин, Роб Холдинг и Константинос Мавропанос.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция
Сознательно или вынужденно, но оба клуба решили сделать ставку на талантливую молодежь в этом сезоне. Для Фрэнка Лэмпарда это также будет дебют в Премьер-Лиге — свой единственный год в качестве тренера он отработал на уровне Чемпионшипа. Оле Гуннар Сульшер провалил концовку прошлой кампании и теперь не может позволить, чтобы почва ушла из под ног с самого начала. "Манчестер Юнайтед" одержал только две победы в 13 последних встречах с "Челси" в рамках Премьер-Лиги, потерпев пять поражений.
За "Юнайтед" дебютирует самый дорогой защитник в мире Харри Магуайр. Также могут рассчитывать на появление с первых минут Аарон Ван-Биссака и Даниэль Джеймс. Алексис Санчес еще набирает форму в тренировках.
"Челси" предстоит оценить состояние Нголо Канте, который перенес травму колена летом. Антонио Рюдигер, Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои остаются в лазарете.
11.08.2019 11:00
Просмотров: 4439
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лучше бы девченок трахали - http://portosex.world
(ответить)
Пенсы настолько сднили, что уже поливают друг друга и подсасывают сраконирам... Так глядишь петушня станет №1 в Лондоне.
(ответить)
норм поссали на имламчика шесть нулей
(ответить)
кста, есть тут прогнозисты от Бога, че там по матчу Касл-Арс слышно
(ответить)
что происходит, лол
(ответить)
Чё то как то спокойно ожидаю чемп. Вообще без волнений. Объективно - МС и Ливер не стали слабее в это ТО, а Тоттнхэм, Арсенал и МЮ прилично усилились. А у нас - бан и минус один из лучших игроков Европы. Вряд ли нам что-то светит. Единственное чего жду от сезона - чтоб потом на Лэмпса всех собак не повесили и дали таки ему 300 лямов потом на усиление следующим летом. Чемп буду смотреть спокойно.
(ответить)
11 утра а мы с топариком кипелофом впеваем пега
Источник: http://fapl.ru/posts/72683/?c=1
когда в кои то веки куда-то выбрался и решаешь сообщить об этом на фупле
тип не ноулайфер
(ответить)
Мю-Челси тм3 КФ 1.5
(ответить)
что это новенькие тут распи3делись? я один со старой гвардии разъе6у каждого, любого тяните
(ответить)
10.08.2019 12:25 #
coon4
Аллисон лох года, подскользнулся на гондоне выпавшем из очка клопа.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/72661/?c=1#c6955149
(ответить)
Дерби залупного угла, а еще кто-то деньги платит чтоб такую парашу смотреть.
(ответить)
сегодня арсосал как обычно возьмет на ротан в первом туре
(ответить)
Колбасня лучший сезон в эйпиэл - 2 место.
Челси один из худших сезонов - 3 место.
Просто напоминаю. Выводы делайте сами.
(ответить)
В предверии матча тура, хотелось бы вспомнить слип одного капитана, ценой в кубок эльче.
CumOnChelsi PidoPride of London
(ответить)
НУЛИ. Играют же два г*вна, два сердца, две команды без нападающих.
(ответить)
Что тут, новая школа на старую лезет?)
Без шансов для молодых же
(ответить)
где можно матч посмотреть?
(ответить)
как же збс что Погба не ушел.
а кто ща капитан у скумоб.лядей? имхо, если не давид, то Погба должен быть
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=k3FmthBfhEI
инвалида с ДЦП задержали
такое вижу впервые
жеееесть
(ответить)
Как бы сегодня не сыграли помоешные с шеснулями, главный вывод матча будет неоспоримым:
лемарс - педорас. Просто помните
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий