1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Фрэнк Лэмпард и Оле Гуннар Сульшер В воскресенье 11 августа тремя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция

"Лестер" и "Вулверхэмптон" видятся двумя командами, которые представляют наибольшую угрозу сформировавшейся топ-6. "Лисы" только начинают сезон, тогда как "волки" уже успели войти в ритм, одержав три победы в квалификации Лиги Европы. Зато "Вулверхэмптон" не выиграл ни разу в девяти последних выездах к "Лестеру" в рамках высшего дивизиона — эта серия длится с декабря 1971.

"Лестер" должен устроить дебют Айозе Пересу, а вот Деннис Прат едва ли готов для стартового состава. Уэс Морган и Чаглар Сеюнджю надеются заменить ушедшего Харри Магуайра в центре обороны.

"Вулверхэмптон" дал отдохнуть Хонни и Рубену Невешу против "Пюника", чтобы подвести этих игроков в лучшей форме к уикенду. Патрик Кутроне все еще осваивается на новом месте. Морган Гиббс-Уайт под вопросом.

НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция

Неожиданно активизировавшись под занавес трансферного окна, к дедлайну "Арсенал" потратил 155 миллионов фунтов на укрепление состава, что вызвало определенную эйфорию у фанатов. А вот поклонники "Ньюкасла" все еще воротят нос от Стива Брюса и никак не могут пережить уход Рафаэля Бенитеса — даже обновление трансферного рекорда покупкой Жоэлинтона их не порадовало в достаточной мере. "Канониры" выиграли 12 из 13 последних встреч с "сороками", в оставшейся потерпев поражение на "Сент-Джеймс Парк" в апреле 2018.

Защитник "Ньюкасла" Деандре Йедлин продолжает восстановление после операции на пахе. Вернувшийся в клуб Энди Кэрролл играть пока не готов.

"Арсенал" не взял на этот выезд Сеада Колашинаца и Месута Озила по соображениям безопасности. У Александра Лакасетта некоторые проблемы с лодыжкой, и он под вопросом. Точно не сыграют Киран Тирни, Эктор Беллерин, Роб Холдинг и Константинос Мавропанос.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция

Сознательно или вынужденно, но оба клуба решили сделать ставку на талантливую молодежь в этом сезоне. Для Фрэнка Лэмпарда это также будет дебют в Премьер-Лиге — свой единственный год в качестве тренера он отработал на уровне Чемпионшипа. Оле Гуннар Сульшер провалил концовку прошлой кампании и теперь не может позволить, чтобы почва ушла из под ног с самого начала. "Манчестер Юнайтед" одержал только две победы в 13 последних встречах с "Челси" в рамках Премьер-Лиги, потерпев пять поражений.

За "Юнайтед" дебютирует самый дорогой защитник в мире Харри Магуайр. Также могут рассчитывать на появление с первых минут Аарон Ван-Биссака и Даниэль Джеймс. Алексис Санчес еще набирает форму в тренировках.

"Челси" предстоит оценить состояние Нголо Канте, который перенес травму колена летом. Антонио Рюдигер, Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои остаются в лазарете.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. alisita 11.08.2019 14:54 # alisita
    л­у­ч­­ш­е б­ы д­е­в­ч­­е­н­о­к т­р­а­­х­а­л­и - http://p­­o­r­t­o­s­e­x.w­o­r­l­d

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  2. dormidont 11.08.2019 14:52 # dormidont
    Пенсы настолько сднили, что уже поливают друг друга и подсасывают сраконирам... Так глядишь петушня станет №1 в Лондоне.

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  3. bluswin 11.08.2019 14:35 # bluswin
    норм поссали на имламчика шесть нулей

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  4. reams 11.08.2019 14:34 # reams
    кста, есть тут прогнозисты от Бога, че там по матчу Касл-Арс слышно

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  5. reams 11.08.2019 14:28 # reams
    что происходит, лол

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  6. lampard78 11.08.2019 14:26 # lampard78
    Чё то как то спокойно ожидаю чемп. Вообще без волнений. Объективно - МС и Ливер не стали слабее в это ТО, а Тоттнхэм, Арсенал и МЮ прилично усилились. А у нас - бан и минус один из лучших игроков Европы. Вряд ли нам что-то светит. Единственное чего жду от сезона - чтоб потом на Лэмпса всех собак не повесили и дали таки ему 300 лямов потом на усиление следующим летом. Чемп буду смотреть спокойно.

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  7. melwood-lfc 11.08.2019 14:26 # melwood-lfc
    11 утра а мы с топариком кипелофом впеваем пега


    Источник: http://fapl.ru/posts/72683/?c=1




    когда в кои то веки куда-то выбрался и решаешь сообщить об этом на фупле
    тип не ноулайфер

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  8. bezviz 11.08.2019 14:22 # bezviz
    Мю-Челси тм3 КФ 1.5

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  9. al-faarabi 11.08.2019 14:13 # al-faarabi
    что это новенькие тут распи3делись? я один со старой гвардии разъе6у каждого, любого тяните

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  10. al-faarabi 11.08.2019 14:09 # al-faarabi
    10.08.2019 12:25 #
    coon4

    Аллисон лох года, подскользнулся на гондоне выпавшем из очка клопа.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/72661/?c=1#c6955149

    (ответить)

  11. dormidont 11.08.2019 14:09 # dormidont
    Дерби залупного угла, а еще кто-то деньги платит чтоб такую парашу смотреть.

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  12. al-faarabi 11.08.2019 14:07 # al-faarabi
    сегодня арсосал как обычно возьмет на ротан в первом туре

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  13. ba-29 11.08.2019 14:03 # ba-29
    Колбасня лучший сезон в эйпиэл - 2 место.
    Челси один из худших сезонов - 3 место.
    Просто напоминаю. Выводы делайте сами.

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  14. lfc-krr 11.08.2019 13:48 # lfc-krr
    В предверии матча тура, хотелось бы вспомнить слип одного капитана, ценой в кубок эльче.
    CumOnChelsi PidoPride of London

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  15. vyrentz 11.08.2019 13:46 # vyrentz
    НУЛИ. Играют же два г*вна, два сердца, две команды без нападающих.

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  16. mikkiynwa 11.08.2019 13:46 # mikkiynwa
    Что тут, новая школа на старую лезет?)

    Без шансов для молодых же

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  17. antuanpdf 11.08.2019 13:34 # antuanpdf
    где можно матч посмотреть?

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  18. maxvel 11.08.2019 13:23 # maxvel
    как же збс что Погба не ушел.
    а кто ща капитан у скумоб.лядей? имхо, если не давид, то Погба должен быть

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  19. only--liverpool 11.08.2019 13:21 # only--liverpool
    https://www.youtube.com/watch?v=k3FmthBfhEI
    инвалида с ДЦП задержали
    такое вижу впервые
    жеееесть

    (ответить)

  20. bluswin 11.08.2019 13:18 # bluswin
    Как бы сегодня не сыграли помоешные с шеснулями, главный вывод матча будет неоспоримым:

    лемарс - педорас. Просто помните

    (ответить)

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