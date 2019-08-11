Лэмпад хочет купить Чилуэлла в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет приобрести левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла после того, как с "синих" будет снят трансферный запрет.

Как известно, этим летом "синие" не могли покупать игроков. Трансферный запрет действует до конца января 2020, однако санкции могут быть сняты раньше — апелляция "Челси" находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.



По информации The Sun, "Челси" уже присматривает игроков на будущие трансферные окна, и одну из целей определил лично Лэмпард, выразив желание пригласить на "Стэмфорд Бридж" 22-летнего Чилуэлла.



Фрэнк является большим поклонником Бена и считает, что молодой англичанин смог бы закрыть вопрос с позицией левого защитника в "Челси" на много лет вперед.



В данный момент слева в обороне у "синих" действует Маркос Алонсо, однако его игра после возвращения с позиции вингбека на позицию крайнего защитника оставляет желать лучшего. То же самое касается его дублера Эмерсона Палмери.



"Челси" не смущает даже то, что "Лестер" хочет за Чилуэлла 70 миллионов фунтов — столь высокая цена отпугнула "Манчестер Сити" этим летом.