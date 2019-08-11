Владельцы "Ливерпуля" попросили Клоппа сосредоточиться на Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов

Джон Генри и Юрген Клопп Американские владельцы "Ливерпуля" попросили главного тренера Юргена Клоппа в этом сезоне сосредоточиться на Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, пожертвовав второстепенным соревнованиями.

Отпраздновав победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, "красные" до предела насытили свое расписание на новую кампанию, в которой им дополнительно предстоит сыграть за Суперкубок Европы и на клубном Чемпионате Мира.

Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group считают, что в этой ситуации Клоппу и его команде будет важно правильно распределить силы и расставить приоритеты.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, боссы "Ливерпуля" отчаянно хотят выиграть первый для своего клуба чемпионский титул за последние 30 лет, а также защитить звание победителей Лиги Чемпионов.

Учитывая это, высшее руководство "Ливерпуля" попросило Клоппа принести в жертву Кубок Англии и Кубок Лиги ради более успешного выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Эта новость станет ударом по престижу Кубка Англии и Кубка Лиги, а также по спонсорам этих турниров и болельщикам "Ливерпуля", которые мечтают вернуться на "Уэмбли".


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1493

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redevilsfun 11.08.2019 10:27 # redevilsfun
    Нищеброды деньги почувствовали)

    (ответить)

  2. iceteam 11.08.2019 09:52 # iceteam
    Как всегда, у колбасы рвёт пуканы от МС, даже тогда, когда о них не сказано ни слова)

    (ответить)

  3. iceteam 11.08.2019 09:50 # iceteam
    Да им бы хоть какой-нибудь кубок в Англии взять))

    (ответить)

  4. electric 11.08.2019 09:33 # electric
    Просто т о п а р и

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 11.08.2019 09:30 # pistolero-lfc
    Это интервью сколько лет? Это итак происходит каждый сезон, зачем постить то?))

    (ответить)

  6. lampard78 11.08.2019 09:26 # lampard78
    В кубке лиги и так все из топ-6 вторыми/третьими составами играют до полуфиналов, с ним и так всё понятно - дурацкий кубок для игровой практики молодёжи.
    Кубок Англии - другое дело, однако американские владельцы, виидимо, слабо разбираются в старейшем футбольном турнире.
    Однако всё это имеет смысл в свете кол-ва матчей, которые предстоит Ливеру сыграть. Скорее всего скоро мы увидим подобное деление и в других клубах топ-6. Слишком много матчей - тут или посылать фифа/уефа с из сборными подальше или вот так терпеть, но концентрироваться не на всех задачах.

    (ответить)

  7. manutd-20champ 11.08.2019 09:21 # manutd-20champ
    позор

    (ответить)

  8. chr1s8rown 11.08.2019 09:17 # chr1s8rown
    Лучше выделил б деньги на мбаппе.
    М сиси каждый год по 200к.
    Итог превратил апл свою монополию .
    Шарлатану придется вновь собирать дешевых кубков чтобы замазат свой провал в лч.

    (ответить)

  9. iskander8sg 11.08.2019 09:13 # iskander8sg
    Ахахахах. Сити за кал и ка зубами цепляються, Лфк епет европу. Вот и разница меж знатным клубом и колхозником, который выиграл в лотерею))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: