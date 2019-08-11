Владельцы "Ливерпуля" попросили Клоппа сосредоточиться на Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов

Американские владельцы "Ливерпуля" попросили главного тренера Юргена Клоппа в этом сезоне сосредоточиться на Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, пожертвовав второстепенным соревнованиями.

Отпраздновав победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, "красные" до предела насытили свое расписание на новую кампанию, в которой им дополнительно предстоит сыграть за Суперкубок Европы и на клубном Чемпионате Мира.



Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group считают, что в этой ситуации Клоппу и его команде будет важно правильно распределить силы и расставить приоритеты.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, боссы "Ливерпуля" отчаянно хотят выиграть первый для своего клуба чемпионский титул за последние 30 лет, а также защитить звание победителей Лиги Чемпионов.



Учитывая это, высшее руководство "Ливерпуля" попросило Клоппа принести в жертву Кубок Англии и Кубок Лиги ради более успешного выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Эта новость станет ударом по престижу Кубка Англии и Кубка Лиги, а также по спонсорам этих турниров и болельщикам "Ливерпуля", которые мечтают вернуться на "Уэмбли".