Владельцы "Ливерпуля" попросили Клоппа сосредоточиться на Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов
Американские владельцы "Ливерпуля" попросили главного тренера Юргена Клоппа в этом сезоне сосредоточиться на Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, пожертвовав второстепенным соревнованиями.
Отпраздновав победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, "красные" до предела насытили свое расписание на новую кампанию, в которой им дополнительно предстоит сыграть за Суперкубок Европы и на клубном Чемпионате Мира.
Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group считают, что в этой ситуации Клоппу и его команде будет важно правильно распределить силы и расставить приоритеты.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, боссы "Ливерпуля" отчаянно хотят выиграть первый для своего клуба чемпионский титул за последние 30 лет, а также защитить звание победителей Лиги Чемпионов.
Учитывая это, высшее руководство "Ливерпуля" попросило Клоппа принести в жертву Кубок Англии и Кубок Лиги ради более успешного выступления в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Эта новость станет ударом по престижу Кубка Англии и Кубка Лиги, а также по спонсорам этих турниров и болельщикам "Ливерпуля", которые мечтают вернуться на "Уэмбли".
11.08.2019 09:00
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Последние комментарии:
Нищеброды деньги почувствовали)
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Как всегда, у колбасы рвёт пуканы от МС, даже тогда, когда о них не сказано ни слова)
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Да им бы хоть какой-нибудь кубок в Англии взять))
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Просто т о п а р и
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Это интервью сколько лет? Это итак происходит каждый сезон, зачем постить то?))
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В кубке лиги и так все из топ-6 вторыми/третьими составами играют до полуфиналов, с ним и так всё понятно - дурацкий кубок для игровой практики молодёжи.
Кубок Англии - другое дело, однако американские владельцы, виидимо, слабо разбираются в старейшем футбольном турнире.
Однако всё это имеет смысл в свете кол-ва матчей, которые предстоит Ливеру сыграть. Скорее всего скоро мы увидим подобное деление и в других клубах топ-6. Слишком много матчей - тут или посылать фифа/уефа с из сборными подальше или вот так терпеть, но концентрироваться не на всех задачах.
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позор
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Лучше выделил б деньги на мбаппе.
М сиси каждый год по 200к.
Итог превратил апл свою монополию .
Шарлатану придется вновь собирать дешевых кубков чтобы замазат свой провал в лч.
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Ахахахах. Сити за кал и ка зубами цепляються, Лфк епет европу. Вот и разница меж знатным клубом и колхозником, который выиграл в лотерею))
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