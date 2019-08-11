"Арсеналу" придется заплатить, чтобы избавиться от Озила

"Арсеналу" придется заплатить, чтобы избавиться от плеймейкера Месута Озила, в услугах которого заинтересован клуб МЛС "Ди Си Юнайтед".

Напомним, "Ди Си Юнайтед" приметил Озила на замену Уэйну Руни, который уже заключил контракт с "Дерби" и вернется в английский футбол в январе.



Проблема клуба из Вашингтона в том, что Месут является вторым самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с жалованием в 350 тысяч фунтов в неделю, уступая лишь Алексису Санчесу из "Манчестер Юнайтед".



В то же время самый высокооплачиваемый игрок МЛС в лице Златана Ибрагимовича из "ЛА Гэлакси" зарабатывает только 115 тыс. фунтов.



Как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" так сильно хочет списать Озила со своей зарплатной ведомости, что готов субсидировать сделку с "Ди Си Юнайтед". Это позволило бы 30-летнему немцу уехать в МЛС без ущерба для своих финансов.