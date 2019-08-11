"Арсеналу" придется заплатить, чтобы избавиться от Озила

Месут Озил "Арсеналу" придется заплатить, чтобы избавиться от плеймейкера Месута Озила, в услугах которого заинтересован клуб МЛС "Ди Си Юнайтед".

Напомним, "Ди Си Юнайтед" приметил Озила на замену Уэйну Руни, который уже заключил контракт с "Дерби" и вернется в английский футбол в январе.

Проблема клуба из Вашингтона в том, что Месут является вторым самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с жалованием в 350 тысяч фунтов в неделю, уступая лишь Алексису Санчесу из "Манчестер Юнайтед".

В то же время самый высокооплачиваемый игрок МЛС в лице Златана Ибрагимовича из "ЛА Гэлакси" зарабатывает только 115 тыс. фунтов.

Как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" так сильно хочет списать Озила со своей зарплатной ведомости, что готов субсидировать сделку с "Ди Си Юнайтед". Это позволило бы 30-летнему немцу уехать в МЛС без ущерба для своих финансов.


Метки Арсенал, Ди Си Юнайтед, Озил

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 08:10

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Последние комментарии:




  1. liverbro 11.08.2019 10:46 # liverbro
    Вот это да,пздц,приспособленец.никакого толку от него

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  2. selfish 11.08.2019 08:13 # selfish
    Ну слейте его в талию, турцию или россию

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