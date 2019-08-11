Ван Дейк уверен, что "Ливерпуль" может положиться на Адриана

Адриан Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его команда может положиться на Адриана в отсутствие своего основного голкипера Алиссона.

Получив травму икроножной мышцы уже в первом матче нового сезона Премьер-Лиги, теперь Алиссон рискует провести в лазарете несколько недель.

В этот период ворота "красных" придется защищать Адриану, который прибыл на "Энфилд" лишь этим летом в статусе свободного агента. 32-летний испанец сыграл только пять матчей за "Вест Хэм" в прошлом сезоне, включая ни одного в Премьер-Лиге, однако Ван Дейк верит в своего нового партнера по команде.

"Думаю, он в том возрасте и на той стадии своей жизни и карьеры, когда может довольно легко влиться в команду".

"Он сыграл так много матчей в Премьер-Лиге, поэтому он легко освоится в команде".

"Алиссон очень важен для нас, но я не имею понятия, насколько серьезно его повреждение. В ближайшие несколько дней станет видно. Мы должны справиться с этой проблемой, и мы справимся", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Адриан, Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 07:00

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  1. manutd-20champ 11.08.2019 10:17 # manutd-20champ
    раскрывайте торбу

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  2. dnssda 11.08.2019 08:13 # dnssda
    Думаю 4-6 недель потерпим

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  3. beatles-red 11.08.2019 07:36 # beatles-red
    Всяко лучше Де хеи

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  4. iskander8sg 11.08.2019 07:20 # iskander8sg
    Как минимум лучше симона.

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  5. chebrec 11.08.2019 07:08 # chebrec
    Поглядим чего загадывать

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