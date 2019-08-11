Ван Дейк уверен, что "Ливерпуль" может положиться на Адриана

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его команда может положиться на Адриана в отсутствие своего основного голкипера Алиссона.

Получив травму икроножной мышцы уже в первом матче нового сезона Премьер-Лиги, теперь Алиссон рискует провести в лазарете несколько недель.



В этот период ворота "красных" придется защищать Адриану, который прибыл на "Энфилд" лишь этим летом в статусе свободного агента. 32-летний испанец сыграл только пять матчей за "Вест Хэм" в прошлом сезоне, включая ни одного в Премьер-Лиге, однако Ван Дейк верит в своего нового партнера по команде.



"Думаю, он в том возрасте и на той стадии своей жизни и карьеры, когда может довольно легко влиться в команду".



"Он сыграл так много матчей в Премьер-Лиге, поэтому он легко освоится в команде".



"Алиссон очень важен для нас, но я не имею понятия, насколько серьезно его повреждение. В ближайшие несколько дней станет видно. Мы должны справиться с этой проблемой, и мы справимся", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.