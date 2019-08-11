Фердинанд: "Магуайру рано думать о капитанской повязке в МЮ"

Харри Магуайр Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что новичку "красных дьяволов" Харри Магуайру пока рано думать о капитанской повязке.

Этим летом "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Одновременно с переходом Харри на "Олд Траффорд" появились слухи, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит в 26-летнем англичанине того, кто готов примерить капитанскую повязку уже в сезоне 2019/20.

Однако Фердинанд, который в прошлом тоже становился самым дорогим защитником в мире, переходя из "Лидса" в "Юнайтед", убежден, что Магуайру пока не до повязки.

"Он оказался под громадным давлением. Помню, когда я перешел в "Юнайтед", то на каждой тренировке вспоминал о своем ценнике".

"Наверное, его действительно покупали с прицелом, что в будущем он может стать капитаном. Но сперва ему просто нужно выдержать давление, связанное с ожиданиями от его игры, не говоря уже о капитанстве. Сперва ему нужно заиграть".

"Каждый день на тренировке люди будут задаваться вопросом, стоит ли он 80 миллионов фунтов. Люди, с которыми я общался, говорят, что он выдержит это бремя", — сообщил Фердинанд BT Sport.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 06:00

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  1. manutd-20champ 11.08.2019 10:15 # manutd-20champ
    хватит уже оральной диареи.
    больше дела на поле.

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  2. scouser2005 11.08.2019 08:34 # scouser2005
    Нужно играть, а не бегать.

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  3. chebrec 11.08.2019 07:06 # chebrec
    Меньше думать нужно а больше размышлять

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