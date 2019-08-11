Фердинанд: "Магуайру рано думать о капитанской повязке в МЮ"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что новичку "красных дьяволов" Харри Магуайру пока рано думать о капитанской повязке.

Этим летом "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Одновременно с переходом Харри на "Олд Траффорд" появились слухи, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит в 26-летнем англичанине того, кто готов примерить капитанскую повязку уже в сезоне 2019/20.



Однако Фердинанд, который в прошлом тоже становился самым дорогим защитником в мире, переходя из "Лидса" в "Юнайтед", убежден, что Магуайру пока не до повязки.



"Он оказался под громадным давлением. Помню, когда я перешел в "Юнайтед", то на каждой тренировке вспоминал о своем ценнике".



"Наверное, его действительно покупали с прицелом, что в будущем он может стать капитаном. Но сперва ему просто нужно выдержать давление, связанное с ожиданиями от его игры, не говоря уже о капитанстве. Сперва ему нужно заиграть".



"Каждый день на тренировке люди будут задаваться вопросом, стоит ли он 80 миллионов фунтов. Люди, с которыми я общался, говорят, что он выдержит это бремя", — сообщил Фердинанд BT Sport.