Дзола: "Луис — блестящее приобретение для "Арсенала"

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола считает, что "Арсенал" совершил "блестящее приобретение" в лице защитника Давида Луиса.

"Канониры" удивили многих, когда в заключительный день летнего трансферного окна купили Луиса у "синих" за 8 миллионов фунтов.



Дзола, который в прошлом сезоне ассистировал Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж", не видит в Луисе чрезвычайно надежного защитника, но все равно считает 32-летнего бразильца очень полезным игроком.



"Это определенно хорошая сделка для "Арсенала", они получили игрока с большим характером. По своему стилю "Арсенал" ему очень подходит".



"Он оказывает большое влияние на других игроков, он лидер. Он всегда привлекает внимание других, он очень умный игрок".



"В прошлом году он был очень важен для игроков вроде Рюдигера, которые всегда равнялись на него. Особенно это касается команды, которая старается начинать игру от обороны".



"Возможно, оборона — не его сильнейшее качество, он больше походит на полузащитника, чем на защитника, но такие игроки нужны в современном футболе. Когда он сосредоточен, то не так уж плохо обороняется. Он может обороняться хорошо".



"Думаю, по своему умению делать передачи через линии и переключаться между обороной и атакой он не уступает никому".



"Это блестящее приобретение "Арсенала", учитывая их потребности. Именно такой игрок им и был необходим", — сообщил Дзола beIN Sports.