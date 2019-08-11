Дзола: "Луис — блестящее приобретение для "Арсенала"

Давид Луис Легенда "Челси" Джанфранко Дзола считает, что "Арсенал" совершил "блестящее приобретение" в лице защитника Давида Луиса.

"Канониры" удивили многих, когда в заключительный день летнего трансферного окна купили Луиса у "синих" за 8 миллионов фунтов.

Дзола, который в прошлом сезоне ассистировал Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж", не видит в Луисе чрезвычайно надежного защитника, но все равно считает 32-летнего бразильца очень полезным игроком.

"Это определенно хорошая сделка для "Арсенала", они получили игрока с большим характером. По своему стилю "Арсенал" ему очень подходит".

"Он оказывает большое влияние на других игроков, он лидер. Он всегда привлекает внимание других, он очень умный игрок".

"В прошлом году он был очень важен для игроков вроде Рюдигера, которые всегда равнялись на него. Особенно это касается команды, которая старается начинать игру от обороны".

"Возможно, оборона — не его сильнейшее качество, он больше походит на полузащитника, чем на защитника, но такие игроки нужны в современном футболе. Когда он сосредоточен, то не так уж плохо обороняется. Он может обороняться хорошо".

"Думаю, по своему умению делать передачи через линии и переключаться между обороной и атакой он не уступает никому".

"Это блестящее приобретение "Арсенала", учитывая их потребности. Именно такой игрок им и был необходим", — сообщил Дзола beIN Sports.


Метки Арсенал, Дзола, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 281

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 11.08.2019 00:25 # ganinilyha
    На втором этаже и лонгшотами полезен, но привозила жуткий.

    (ответить)

  2. chebrec 11.08.2019 00:24 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  3. boke-ast 11.08.2019 00:20 # boke-ast
    Давида уважал до этого трансфера, а так он показал себя, что он просто наемник каких сейчас много. Испугался конкуренции в Челси, вот и свалил черт.

    (ответить)

  4. mancunia-planet 11.08.2019 00:06 # mancunia-planet
    теперь Арсенал обязан финишировать выше Челси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: