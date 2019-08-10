Маркус Рэшфорд упрекнул Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд упрекнул бывшего наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо за отсутствие последовательности и плохую атмосферу в коллективе.

Месяцы, предшествовавшие увольнению Моуриньо из "Юнайтед" в декабре, были отмечены множеством скандалов и конфликтов внутри клуба. Жозе ссорился с руководством и игроками, открыто выражая свое недовольство и раздражение.



По словам Рэшфорда, с приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик атмосфера в раздевалке совершенно изменилась — причем в лучшую сторону.



"Он (Сульшер) принес стабильность. Потому что в предыдущие три года ты никогда не был уверен в чем-либо".



"Теперь у нас есть стабильность. Каждый в хорошем настроении, здесь приятно находиться. Это совершенно другая обстановка, нежели раньше. Мы чувствуем, что все вернулось в норму".



"Теперь нам не терпится проверить себя против лучших команд в лиге", — сообщил Рэшфорд The Times.