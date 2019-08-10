Маркус Рэшфорд упрекнул Моуриньо

Жозе Моуриньо и Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд упрекнул бывшего наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо за отсутствие последовательности и плохую атмосферу в коллективе.

Месяцы, предшествовавшие увольнению Моуриньо из "Юнайтед" в декабре, были отмечены множеством скандалов и конфликтов внутри клуба. Жозе ссорился с руководством и игроками, открыто выражая свое недовольство и раздражение.

По словам Рэшфорда, с приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик атмосфера в раздевалке совершенно изменилась — причем в лучшую сторону.

"Он (Сульшер) принес стабильность. Потому что в предыдущие три года ты никогда не был уверен в чем-либо".

"Теперь у нас есть стабильность. Каждый в хорошем настроении, здесь приятно находиться. Это совершенно другая обстановка, нежели раньше. Мы чувствуем, что все вернулось в норму".

"Теперь нам не терпится проверить себя против лучших команд в лиге", — сообщил Рэшфорд The Times.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1303

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  1. boke-ast 11.08.2019 00:17 # boke-ast
    Рэш всё верно сказал, от тренера всё зависит, и вешать вину на результаты на игроков это не профессионально. Так что Маур сам виноват что его уволили, нехер было в раздевалки нагнетать обстановку. Ставить Рэша на фланг, вот его ошибка. Покупка Санчеса вот его ошибка. Ставить жб Лукаку в нападение ещё одна ошибка. И главная ошибка Погба усадить на банку. У МЮ в генах заложено быть победителем, а Маур всех настраивал что из топ 6 нужно всех опасаться и играть как серидняк. Ну я думаю новый сезон покажет кто был прав, а кто виноват. Давай Сулшер я в тебя верю!!!

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  2. mancunia-planet 11.08.2019 00:03 # mancunia-planet
    С чмауром в команде спокойствия быть не может, всё верно

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  3. sausage 10.08.2019 23:49 # sausage
    Ну не конкретно про Маура, но гандон ещё тот. Если бы не эти три года, хуй знает, где он был бы сейчас. Ещё надо посмотреть, чего он стоит в этой, совершенно другой спокойной обстановке.

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  4. dallaslp 10.08.2019 23:24 # dallaslp
    Ну вот зачем? смысл? Это практически пересечь черту
    Молчи и показывай результат, а не уповай на обстоятельства вокруг себя

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  5. ganinilyha 10.08.2019 23:18 # ganinilyha
    Ну всё Рэшфорд худший игрок апл по версии скай спортс

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  6. chebrec 10.08.2019 23:02 # chebrec
    Слоупок
    Ещё б лет через 20 высказался

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