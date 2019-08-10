"Тоттенхэм" одержал волевую победу против "Астон Виллы"

"Тоттенхэм" стартовал в сезоне Премьер-Лиги 2019/20 с волевой победы в домашних стенах над "Астон Виллой" со счетом 3:1.

Танги Ндомбеле, самое дорогое приобретение в истории "шпор", сразу дебютировал в стартовом составе. Джовани Ло Чельсо и Райан Сессеньон в заявку не попали.



В старте у "вилланов" вышли сразу пятеро летних новичков: Том Хитон, Тайрон Мингс, Бьорн Энгельс, Трезеге и Уэсли Мораес.



В самом начале матча Лукас Моура отметился неточным дальним ударом, а затем бил головой — Хитон сыграл четко.



"Астон Вилла" показала зубы на девятой минуте — и как! Мингс передачей со своей половины поля отправил в прорыв Джона Макгинна, который вошел в штрафную, усадил на пятую точку Данни Роуза и поразил ворота — 0:1.



Пропустив, хозяева забрали мяч и территорию под свой контроль, однако путь к воротам был тернист, а гости продолжали огрызаться — дважды в штрафной на ударную позицию выскакивал египтянин Трезеге.



Лишь в концовке тайма Харри Кейн сперва неточно пробил головой, а затем уже вроде бы вышел на удар по центру, но лайнсмен тут же зажег флажок.



Во втором тайме "Тоттенхэм" продолжил стучаться в закрытую дверь, однако с течением времени у "вилланов" стали заканчиваться силы, а "шпоры" все наседали.



На 67-й минуте Мингс остановил мяч, направлявшийся в пустые ворота, после того, как Хитон сыграл головой за пределами своей штрафной площади.



Спустя еще шесть минут, Хитон отразил удар Давинсона Санчеса в упор, однако атака "Тоттенхэма" продолжилась, и Ндомбеле мощным дальним ударом с рикошетом от Мингса восстановил равновесие — 1:1.



Ничьей хозяева было мало, поэтому они продолжили давить. На 78-й Хитон отметился блестящим спасением в прыжке после удара со штрафного Кристиана Эриксена.



В конце концов "шпоры" все-таки добились своего. На 86-й минуте Грилиш замешкался с выносом мяча от своей штрафной, а спустя секунду рикошет позволил Харри Кейну завладеть мячом в центре площадки. Из такой позиции капитан сборной Англии не промахивается — 2:1.



На последней минуте основного времени Кейн отличился еще раз, прицельно пробив низом с линии штрафной — 3:1.



"Тоттенхэм" проявил характер и тоже стартовал с победы, как и другие фавориты сезона. "Астон Вилла" неплохо оборонялась, однако на весь матч ее не хватило — Дину Смиту есть, над чем работать.



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче