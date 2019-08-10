"Тоттенхэм" одержал волевую победу против "Астон Виллы"

Харри Кейн "Тоттенхэм" стартовал в сезоне Премьер-Лиги 2019/20 с волевой победы в домашних стенах над "Астон Виллой" со счетом 3:1.

Танги Ндомбеле, самое дорогое приобретение в истории "шпор", сразу дебютировал в стартовом составе. Джовани Ло Чельсо и Райан Сессеньон в заявку не попали.

В старте у "вилланов" вышли сразу пятеро летних новичков: Том Хитон, Тайрон Мингс, Бьорн Энгельс, Трезеге и Уэсли Мораес.

В самом начале матча Лукас Моура отметился неточным дальним ударом, а затем бил головой — Хитон сыграл четко.

"Астон Вилла" показала зубы на девятой минуте — и как! Мингс передачей со своей половины поля отправил в прорыв Джона Макгинна, который вошел в штрафную, усадил на пятую точку Данни Роуза и поразил ворота — 0:1.

Пропустив, хозяева забрали мяч и территорию под свой контроль, однако путь к воротам был тернист, а гости продолжали огрызаться — дважды в штрафной на ударную позицию выскакивал египтянин Трезеге.

Лишь в концовке тайма Харри Кейн сперва неточно пробил головой, а затем уже вроде бы вышел на удар по центру, но лайнсмен тут же зажег флажок.

Во втором тайме "Тоттенхэм" продолжил стучаться в закрытую дверь, однако с течением времени у "вилланов" стали заканчиваться силы, а "шпоры" все наседали.

На 67-й минуте Мингс остановил мяч, направлявшийся в пустые ворота, после того, как Хитон сыграл головой за пределами своей штрафной площади.

Спустя еще шесть минут, Хитон отразил удар Давинсона Санчеса в упор, однако атака "Тоттенхэма" продолжилась, и Ндомбеле мощным дальним ударом с рикошетом от Мингса восстановил равновесие — 1:1.

Ничьей хозяева было мало, поэтому они продолжили давить. На 78-й Хитон отметился блестящим спасением в прыжке после удара со штрафного Кристиана Эриксена.

В конце концов "шпоры" все-таки добились своего. На 86-й минуте Грилиш замешкался с выносом мяча от своей штрафной, а спустя секунду рикошет позволил Харри Кейну завладеть мячом в центре площадки. Из такой позиции капитан сборной Англии не промахивается — 2:1.

На последней минуте основного времени Кейн отличился еще раз, прицельно пробив низом с линии штрафной — 3:1.

"Тоттенхэм" проявил характер и тоже стартовал с победы, как и другие фавориты сезона. "Астон Вилла" неплохо оборонялась, однако на весь матч ее не хватило — Дину Смиту есть, над чем работать.

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1139

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexsander 10.08.2019 22:05 # alexsander
    Хочется посмотреть на Ло Чельсо еще и рост Сесиньона в течение года

    (ответить)

  2. alexsander 10.08.2019 22:03 # alexsander
    Теперь видно, почему такой прайс на Ндомбеле.
    Невероятный игрок. Удар, чутье, мощь. ТО, что нужно в центре.
    Игрок, который создает игру.

    (ответить)

  3. bigspursfan 10.08.2019 22:01 # bigspursfan
    С победой шпоры!Как обычно валидольная игра,Ериксен вытащил игру однозначно.Ндомбеле хорош,напомнил Дембеле.Ждем Сонни и новобранцев.Надеюсь Поч был прав не оставив Ллоренте.

    (ответить)

  4. mikkiynwa 10.08.2019 21:58 # mikkiynwa
    Сезон ток начался, а Членсы уже в зоне вылета,
    Ну что за ТОПАРЬ ЭТОТ ЛЭМПАРД

    (ответить)

  5. only--liverpool 10.08.2019 21:57 # only--liverpool
    Астон Вилла 1 ЛЧ
    Петунхэм 0 ЛЧ

    (ответить)

  6. roberto-89 10.08.2019 21:49 # roberto-89
    бля я и забыл что жопар свалил в реал, ебать хана для челси, ой бля порвут бедниньких (((((((((((((((( им будет больно (((((((((((( мне вас очень жаль ((((((((((((((((((

    (ответить)

  7. mr-s1n1st3r 10.08.2019 21:49 # mr-s1n1st3r
    15 Челси 0 0

    (ответить)

  8. todareistodocoys 10.08.2019 21:48 # todareistodocoys
    онли--зеропук, как там ОККО? Картинка чёткая?

    (ответить)

  9. fowler9 10.08.2019 21:46 # fowler9
    Грилиш лошок, это не ЧШ, за такие ошибки моментально наказывают

    (ответить)

  10. sausage 10.08.2019 21:44 # sausage
    Размотали-таки виллу. Ну будет им первый урок в АПЛ.

    (ответить)

  11. roberto-89 10.08.2019 21:43 # roberto-89
    не горите синяя помойка не горите ехехехеххехехехехехехе

    (ответить)

  12. wolfsmensch 10.08.2019 21:43 # wolfsmensch
    многосезонка решает!

    (ответить)

  13. ray-black 10.08.2019 21:38 # ray-black
    Вышел Эриксен и команда полетела. Просто втоптали виллианов в газон. Нельзя было упускать победу учитывая сложное расписание начала сезона.

    (ответить)

  14. chebrec 10.08.2019 21:37 # chebrec
    Прошлогодняя тенденция продолжается

    (ответить)

  15. superperez101 10.08.2019 21:37 # superperez101
    ловите промокод на окко
    https://ibb.co/VYM3CjM

    (ответить)

  16. todareistodocoys 10.08.2019 21:33 # todareistodocoys
    Пацаны кто за Тоттенхэм топит отдуши поздравляю всех братишки! Это было красиво!

    Остальным пидорам, хейтерам и просто ноулайферам хочу сказать, что сегодня вы под шконарем! Сосссссите мрази!

    (ответить)

  17. cfc000000 10.08.2019 21:33 # cfc000000
    Поздравляю адекватного брата Вагифа с победой! Как я и предсказывал ТТХ будет выше арсенала, ниже Челси и между Манчестером! Ндобеле с почином, уже можно однозначно сказать что Ндобеле>погба<Канте.

    (ответить)

  18. thegodfather 10.08.2019 21:31 # thegodfather
    да уж, они нашли друг друга, 2 долбоебика вагиф и роберто89

    (ответить)

  19. brown-ale 10.08.2019 21:30 # brown-ale
    Макгинн топарь, надо забирать. Грилиш ниачом.

    (ответить)

  20. mikkiynwa 10.08.2019 21:30 # mikkiynwa
    С победой петухов
    Грилиш даун

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: