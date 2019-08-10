"Тоттенхэм" одержал волевую победу против "Астон Виллы"
"Тоттенхэм" стартовал в сезоне Премьер-Лиги 2019/20 с волевой победы в домашних стенах над "Астон Виллой" со счетом 3:1.
Танги Ндомбеле, самое дорогое приобретение в истории "шпор", сразу дебютировал в стартовом составе. Джовани Ло Чельсо и Райан Сессеньон в заявку не попали.
В старте у "вилланов" вышли сразу пятеро летних новичков: Том Хитон, Тайрон Мингс, Бьорн Энгельс, Трезеге и Уэсли Мораес.
В самом начале матча Лукас Моура отметился неточным дальним ударом, а затем бил головой — Хитон сыграл четко.
"Астон Вилла" показала зубы на девятой минуте — и как! Мингс передачей со своей половины поля отправил в прорыв Джона Макгинна, который вошел в штрафную, усадил на пятую точку Данни Роуза и поразил ворота — 0:1.
Пропустив, хозяева забрали мяч и территорию под свой контроль, однако путь к воротам был тернист, а гости продолжали огрызаться — дважды в штрафной на ударную позицию выскакивал египтянин Трезеге.
Лишь в концовке тайма Харри Кейн сперва неточно пробил головой, а затем уже вроде бы вышел на удар по центру, но лайнсмен тут же зажег флажок.
Во втором тайме "Тоттенхэм" продолжил стучаться в закрытую дверь, однако с течением времени у "вилланов" стали заканчиваться силы, а "шпоры" все наседали.
На 67-й минуте Мингс остановил мяч, направлявшийся в пустые ворота, после того, как Хитон сыграл головой за пределами своей штрафной площади.
Спустя еще шесть минут, Хитон отразил удар Давинсона Санчеса в упор, однако атака "Тоттенхэма" продолжилась, и Ндомбеле мощным дальним ударом с рикошетом от Мингса восстановил равновесие — 1:1.
Ничьей хозяева было мало, поэтому они продолжили давить. На 78-й Хитон отметился блестящим спасением в прыжке после удара со штрафного Кристиана Эриксена.
В конце концов "шпоры" все-таки добились своего. На 86-й минуте Грилиш замешкался с выносом мяча от своей штрафной, а спустя секунду рикошет позволил Харри Кейну завладеть мячом в центре площадки. Из такой позиции капитан сборной Англии не промахивается — 2:1.
На последней минуте основного времени Кейн отличился еще раз, прицельно пробив низом с линии штрафной — 3:1.
"Тоттенхэм" проявил характер и тоже стартовал с победы, как и другие фавориты сезона. "Астон Вилла" неплохо оборонялась, однако на весь матч ее не хватило — Дину Смиту есть, над чем работать.
"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче
10.08.2019 21:25
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Последние комментарии:
Хочется посмотреть на Ло Чельсо еще и рост Сесиньона в течение года
(ответить)
Теперь видно, почему такой прайс на Ндомбеле.
Невероятный игрок. Удар, чутье, мощь. ТО, что нужно в центре.
Игрок, который создает игру.
(ответить)
С победой шпоры!Как обычно валидольная игра,Ериксен вытащил игру однозначно.Ндомбеле хорош,напомнил Дембеле.Ждем Сонни и новобранцев.Надеюсь Поч был прав не оставив Ллоренте.
(ответить)
Сезон ток начался, а Членсы уже в зоне вылета,
Ну что за ТОПАРЬ ЭТОТ ЛЭМПАРД
(ответить)
Астон Вилла 1 ЛЧ
Петунхэм 0 ЛЧ
(ответить)
бля я и забыл что жопар свалил в реал, ебать хана для челси, ой бля порвут бедниньких (((((((((((((((( им будет больно (((((((((((( мне вас очень жаль ((((((((((((((((((
(ответить)
15 Челси 0 0
(ответить)
онли--зеропук, как там ОККО? Картинка чёткая?
(ответить)
Грилиш лошок, это не ЧШ, за такие ошибки моментально наказывают
(ответить)
Размотали-таки виллу. Ну будет им первый урок в АПЛ.
(ответить)
не горите синяя помойка не горите ехехехеххехехехехехехе
(ответить)
многосезонка решает!
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Вышел Эриксен и команда полетела. Просто втоптали виллианов в газон. Нельзя было упускать победу учитывая сложное расписание начала сезона.
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Прошлогодняя тенденция продолжается
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Пацаны кто за Тоттенхэм топит отдуши поздравляю всех братишки! Это было красиво!
Остальным пидорам, хейтерам и просто ноулайферам хочу сказать, что сегодня вы под шконарем! Сосссссите мрази!
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Поздравляю адекватного брата Вагифа с победой! Как я и предсказывал ТТХ будет выше арсенала, ниже Челси и между Манчестером! Ндобеле с почином, уже можно однозначно сказать что Ндобеле>погба<Канте.
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да уж, они нашли друг друга, 2 долбоебика вагиф и роберто89
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Макгинн топарь, надо забирать. Грилиш ниачом.
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С победой петухов
Грилиш даун
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