Гвардиола: "Стерлинг может стать невероятным нападающим"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что из Рахима Стерлинга может получиться "невероятный нападающий".
С этого лета Гвардиола начал активно использовать Стерлинга не только на фланге, но и в центре атаки. Рахим забил пять голов в предсезонный период, отличился в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" и разразился хет-триком против "Вест Хэма" в пером туре Премьер-Лиге.
Гвардиола не исключает, что в будущем позиция центрального нападающего станет для 24-летнего англичанина основной.
"Я знаю, какими особенными качествами обладает этот игрок. Он стабилен, силен физически и обладает хорошим ударом".
"В случае со вторым голом против "Вест Хэма" он показал не лучший контроль мяча, но хорошо пробил. А вот третий гол был действительно хорош".
"Это его первые дни в качестве нападающего, но мне кажется, он будет невероятен на позиции нападающего. Он способен играть на трех позициях впереди", — цитирует Гвардиолу BBC.
10.08.2019 21:00
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силен физически ? Не смеши мои тапочки
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КОРОЛЕВЫ!!!
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