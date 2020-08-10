Гвардиола: "Стерлинг может стать невероятным нападающим"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что из Рахима Стерлинга может получиться "невероятный нападающий".

С этого лета Гвардиола начал активно использовать Стерлинга не только на фланге, но и в центре атаки. Рахим забил пять голов в предсезонный период, отличился в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля" и разразился хет-триком против "Вест Хэма" в пером туре Премьер-Лиге.



Гвардиола не исключает, что в будущем позиция центрального нападающего станет для 24-летнего англичанина основной.



"Я знаю, какими особенными качествами обладает этот игрок. Он стабилен, силен физически и обладает хорошим ударом".



"В случае со вторым голом против "Вест Хэма" он показал не лучший контроль мяча, но хорошо пробил. А вот третий гол был действительно хорош".



"Это его первые дни в качестве нападающего, но мне кажется, он будет невероятен на позиции нападающего. Он способен играть на трех позициях впереди", — цитирует Гвардиолу BBC.