Гвардиола недоволен игрой "Сити" против "Вест Хэма"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что недоволен игрой своей команды в победном матче против "Вест Хэма".
Защиту чемпионского титула "горожане" начали с разгромной победы 0:5 в Лондоне, причем один гол у подопечных Гвардиола отобрала система VAR. Хосеп доволен итоговым счетом на табло, но к качеству игры имеет претензии.
"В плане результата я доволен, да. Я не могу отрицать того, что рад победе в первом матче сезона. Выиграв 14 матчей подряд в концовке прошлого сезона, теперь мы одержали 15-ю победу. Это хорошо".
"Что касается игры, то нет. В первом тайме мы были неряшливы в своих передачах, мы были неаккуратны. Это не есть нормально. Но для первого матча в сезоне, на выезде, в 12:30 дня, по жаре — нормально".
"Во втором тайме мы играли лучше, спокойнее, точнее пасуя. После 0:3 играл была закончена", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
10.08.2019 20:00
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Выебывается
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Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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Хэмы команда чемпионшипа,ни игры ни характера.
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Король!
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КОРОЛЕВА!!!
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На фотка благодарит своих хозяев (арабских пидрил) за бабки.
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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