Гвардиола недоволен игрой "Сити" против "Вест Хэма"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что недоволен игрой своей команды в победном матче против "Вест Хэма".

Защиту чемпионского титула "горожане" начали с разгромной победы 0:5 в Лондоне, причем один гол у подопечных Гвардиола отобрала система VAR. Хосеп доволен итоговым счетом на табло, но к качеству игры имеет претензии.

"В плане результата я доволен, да. Я не могу отрицать того, что рад победе в первом матче сезона. Выиграв 14 матчей подряд в концовке прошлого сезона, теперь мы одержали 15-ю победу. Это хорошо".

"Что касается игры, то нет. В первом тайме мы были неряшливы в своих передачах, мы были неаккуратны. Это не есть нормально. Но для первого матча в сезоне, на выезде, в 12:30 дня, по жаре — нормально".

"Во втором тайме мы играли лучше, спокойнее, точнее пасуя. После 0:3 играл была закончена", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 20:00

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  1. armaha 10.08.2019 21:47 # armaha
    Выебывается

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  2. chebrec 10.08.2019 21:38 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  3. noi39 10.08.2019 21:28 # noi39
    Хэмы команда чемпионшипа,ни игры ни характера.

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  4. toha-bludsikir 10.08.2019 20:46 # toha-bludsikir
    Король!

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  5. selfish 10.08.2019 20:22 # selfish
    КОРОЛЕВА!!!

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  6. fanstevengerrard 10.08.2019 20:07 # fanstevengerrard
    На фотка благодарит своих хозяев (арабских пидрил) за бабки.

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  7. griezmann 10.08.2019 20:01 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  8. mancityman 10.08.2019 20:01 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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