Гвардиола недоволен игрой "Сити" против "Вест Хэма"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что недоволен игрой своей команды в победном матче против "Вест Хэма".

Защиту чемпионского титула "горожане" начали с разгромной победы 0:5 в Лондоне, причем один гол у подопечных Гвардиола отобрала система VAR. Хосеп доволен итоговым счетом на табло, но к качеству игры имеет претензии.



"В плане результата я доволен, да. Я не могу отрицать того, что рад победе в первом матче сезона. Выиграв 14 матчей подряд в концовке прошлого сезона, теперь мы одержали 15-ю победу. Это хорошо".



"Что касается игры, то нет. В первом тайме мы были неряшливы в своих передачах, мы были неаккуратны. Это не есть нормально. Но для первого матча в сезоне, на выезде, в 12:30 дня, по жаре — нормально".



"Во втором тайме мы играли лучше, спокойнее, точнее пасуя. После 0:3 играл была закончена", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.