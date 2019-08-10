Каррагер не верит, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер прогнозирует чемпионство "Манчестер Сити" в этом сезоне.

Среди болельщиков есть мнение, что два титула Премьер-Лиги подряд насытили "горожан", которые теперь могу сместить свой фокус на Лигу Чемпионов.



Однако Каррагер убежден, что "Ливерпулю" не нужно на это рассчитывать. Джейми не верит, что "Сити" позволит себя обойти.



"Сити" так силен, а с Пепом Гвардиолой во главе осечка для них просто исключена. Хотя "Ливерпуль" снова будет ближе всех к ним".



"Я по-прежнему думаю, что "Ливерпуль" не дотягивает до чемпионства. Юрген Клопп говорит, что успех для него — это победа в лиге. Но у нас всего один левый защитник. Да, есть Яссер Ларуси и Адам Льюис, но этого недостаточно".



"Думаю, в прошлом сезоне "Ливерпулю" повезло в том плане, что их большие игроки вроде Энди Робертсона, Виргила Ван Дейка и голкипера избегали травм. Если им снова повезет, они снова будут в гонке".



"Но если "Ливерпуль" будет получать травму за травмой, теряя игроков на шесть-восемь недель, тогда это может стать проблемой и найти отражение на концовке сезона", — цитирует Каррагера Daily Mail.