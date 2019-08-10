Рэшфорд готов сделать следуюший шаг
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов сделать следующий шаг и стать лидером атак своей команды.
Еще в прошлом сезоне Рэшфорд утвердился основным центральным нападающим "красных дьяволов", что и подтолкнуло потерявшего место в стартовом составе Ромелу Лукаку к отъезду в "Интер".
С уходом Лукаку бомбардирское бремя ложится в том числе и на плечи Рэшфорда, и 21-летний англичанин надеется не ударить в грязь лицом.
"Для меня важно просто стать тем парнем, который берет на себя ответственность и на которого можно положиться. Я чувствую, что это следующий шаг для меня. Все идет так, как и должно быть".
"Я помню, что делал похожие шаги, оказавшись в команде U-18. Может уйти сезон, чтобы подтянуться к этим стандартам".
"Ты становишься одним из лидеров и берешь ответственность на себя на поле, прежде чем поймешь это. Теперь я в той же ситуации, но в первой команде", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.
10.08.2019 18:00
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Последние комментарии:
Похвально
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Лупит он знатно, но креативность отсутствует
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где это видано чтобы тупые бегунки стали лидирами атак
помню 3 года назад манки пророчили этой обезьяне зм в 2019😂 ору
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Определяющий сезон для этого червя
Либо станет тащером, либо уэлбэком
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