Рэшфорд готов сделать следуюший шаг

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов сделать следующий шаг и стать лидером атак своей команды.

Еще в прошлом сезоне Рэшфорд утвердился основным центральным нападающим "красных дьяволов", что и подтолкнуло потерявшего место в стартовом составе Ромелу Лукаку к отъезду в "Интер".

С уходом Лукаку бомбардирское бремя ложится в том числе и на плечи Рэшфорда, и 21-летний англичанин надеется не ударить в грязь лицом.

"Для меня важно просто стать тем парнем, который берет на себя ответственность и на которого можно положиться. Я чувствую, что это следующий шаг для меня. Все идет так, как и должно быть".

"Я помню, что делал похожие шаги, оказавшись в команде U-18. Может уйти сезон, чтобы подтянуться к этим стандартам".

"Ты становишься одним из лидеров и берешь ответственность на себя на поле, прежде чем поймешь это. Теперь я в той же ситуации, но в первой команде", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 698

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 10.08.2019 19:03 # chebrec
    Похвально

    (ответить)

  2. ilovemanutd 10.08.2019 18:43 # ilovemanutd
    Лупит он знатно, но креативность отсутствует

    (ответить)

  3. jack-willsher 10.08.2019 18:21 # jack-willsher
    где это видано чтобы тупые бегунки стали лидирами атак
    помню 3 года назад манки пророчили этой обезьяне зм в 2019&#128514; ору

    (ответить)

  4. selfish 10.08.2019 18:10 # selfish
    Определяющий сезон для этого червя
    Либо станет тащером, либо уэлбэком

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: