Рэшфорд готов сделать следуюший шаг

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов сделать следующий шаг и стать лидером атак своей команды.

Еще в прошлом сезоне Рэшфорд утвердился основным центральным нападающим "красных дьяволов", что и подтолкнуло потерявшего место в стартовом составе Ромелу Лукаку к отъезду в "Интер".



С уходом Лукаку бомбардирское бремя ложится в том числе и на плечи Рэшфорда, и 21-летний англичанин надеется не ударить в грязь лицом.



"Для меня важно просто стать тем парнем, который берет на себя ответственность и на которого можно положиться. Я чувствую, что это следующий шаг для меня. Все идет так, как и должно быть".



"Я помню, что делал похожие шаги, оказавшись в команде U-18. Может уйти сезон, чтобы подтянуться к этим стандартам".



"Ты становишься одним из лидеров и берешь ответственность на себя на поле, прежде чем поймешь это. Теперь я в той же ситуации, но в первой команде", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.