Шеймус Коулмен стал новым капитаном "Эвертона"
Защитник Шеймус Коулмен был назначен капитаном "Эвертона" на сезон 2019/20.
Ранее этим летом "ириски" не стали продлевать контракт с Филом Ягиелкой, который затем ушел свободным агентом в "Шеффилд Юнайтед".
Ягиелка был постоянным капитаном "Эвертона" с 2013 года, сменив в этой роли завершившего игровую карьеру Фила Невилла. А теперь повязка переход к Коулмену.
Такое решение в преддверии старта сезона принял главный тренер мерсисайдского клуба Марку Силва. Заместителем 30-летнего ирландца был назначен Лейтон Бэйнс, а подменять этих двоих в роли капитана будут Гульфи Сигурдссон и Люка Динь.
Добавим, что этот сезон будет 11-м для Коулмена на "Гудисон Парк". За предыдущие 10 лет Шеймус сыграл 289 матчей за "Эвертон".
10.08.2019 17:00
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