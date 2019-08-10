Шеймус Коулмен стал новым капитаном "Эвертона"

Защитник Шеймус Коулмен был назначен капитаном "Эвертона" на сезон 2019/20.

Ранее этим летом "ириски" не стали продлевать контракт с Филом Ягиелкой, который затем ушел свободным агентом в "Шеффилд Юнайтед".



Ягиелка был постоянным капитаном "Эвертона" с 2013 года, сменив в этой роли завершившего игровую карьеру Фила Невилла. А теперь повязка переход к Коулмену.



Такое решение в преддверии старта сезона принял главный тренер мерсисайдского клуба Марку Силва. Заместителем 30-летнего ирландца был назначен Лейтон Бэйнс, а подменять этих двоих в роли капитана будут Гульфи Сигурдссон и Люка Динь.



Добавим, что этот сезон будет 11-м для Коулмена на "Гудисон Парк". За предыдущие 10 лет Шеймус сыграл 289 матчей за "Эвертон".