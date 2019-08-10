"Сити" начал сезон, разгромив "Вест Хэм"

Хет-трик Рахима Стерлинга помог "Манчестер Сити" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:5 в гостях у "Вест Хэма".

Новичок "молотобойцев" Себастьян Алле сразу получил место в стартовом составе, а вот Пабло Форнальс расположился только в запасе. Аарон Крессуэлл примерил капитанскую повязку.



Полузащитник Родри ожидаемо попал в старт "горожан", а вот Жоау Канселу не опередил Кайла Уолкера за право выйти на правый фланг обороны. Вернулись в команду Ряд Махрез и Габриэль Жезус.



Начало матча осталось за хозяевами, которые оказывали достаточно ощутимый натиск, но после приближения к чужой штрафной вставали как вкопанные или просто теряли мяч.



"Сити" впервые ответил только на девятой минуте, когда опаснейшим дальним ударом отметился Махрез — Лукаш Фабиански перевел мяч на угловой.



Вскоре неточными ударами отметились Давид Сильва и все тот же Махрез. Гости окончательно пришли в себя и стали нагнетать давление.



Стоило "горожанам" заиграть в полную силу, как соперник дрогнул. На 24-й минуте Уолкер рванул по правому флангу, после чего выполнил прострел к ближней штанге, а там Исса Диоп не помешал Жезусу переправить мяч в ворота — 0:1.



В дальнейшем "Сити" лишь увеличивал свое преимущество, которое со временем стало доминирующим, однако добить соперника гостям удалось только в начале второго тайма.



На 51-й минуте Кевин Де Брюйне совершил классный рывок по центру, а когда добрался до подступов к штрафной, сделал пас на левый край площадки Стерлингу. Подключившийся Рахим пробил между ног Фабиански — 0:2.



Спустя две минуты Стерлинг вывел Жезуса на пустые ворота, однако система VAR убедила рефери Майка Дина отменить гол — Рахим слегка угодил в офсайд при получении мяча от Давида Сильвы.



Второй гол успокоил игру. "Вест Хэм" почти не огрызался — до 73-й минуты, когда Эдерсон совершил два блестящих сейва после ударов вышедшего на замену Хавьера Эрнандеса и Мануэля Лансини.



А на 75-й минуте Махрез забросил мяч за спины защитникам в центр штрафной, куда вбежал Стерлинг. Обработав снаряд, вторым касанием Рахим уже сам перебросил через голкипера — 0:3. На сей раз система VAR не воспротивилась взятию ворот.



На 83-й минуте Махрез заработал для своей команды пенальти, упав в штрафной после контакта с Диопом. Появившийся со скамейки Серхио Агуэро пробить Фабиански с 11-метровой отметки не сумел, однако VAR дала аргентинцу второй шанс, которым он воспользовался — 0:4.



Уже в компенсированное время Стерлинг прорвался по правому краю штрафной площади и установил окончательный счет — 0:5.



Кажется, поворотный момент матча случился при счете 0:2, когда "Вест Хэм" мог отыграть один гол, но в итоге пропустил третий и окончательно развалился, а "Сити" не смог отказать себе в удовольствии забить еще несколько голов.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче