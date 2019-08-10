"Сити" начал сезон, разгромив "Вест Хэм"
Хет-трик Рахима Стерлинга помог "Манчестер Сити" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:5 в гостях у "Вест Хэма".
Новичок "молотобойцев" Себастьян Алле сразу получил место в стартовом составе, а вот Пабло Форнальс расположился только в запасе. Аарон Крессуэлл примерил капитанскую повязку.
Полузащитник Родри ожидаемо попал в старт "горожан", а вот Жоау Канселу не опередил Кайла Уолкера за право выйти на правый фланг обороны. Вернулись в команду Ряд Махрез и Габриэль Жезус.
Начало матча осталось за хозяевами, которые оказывали достаточно ощутимый натиск, но после приближения к чужой штрафной вставали как вкопанные или просто теряли мяч.
"Сити" впервые ответил только на девятой минуте, когда опаснейшим дальним ударом отметился Махрез — Лукаш Фабиански перевел мяч на угловой.
Вскоре неточными ударами отметились Давид Сильва и все тот же Махрез. Гости окончательно пришли в себя и стали нагнетать давление.
Стоило "горожанам" заиграть в полную силу, как соперник дрогнул. На 24-й минуте Уолкер рванул по правому флангу, после чего выполнил прострел к ближней штанге, а там Исса Диоп не помешал Жезусу переправить мяч в ворота — 0:1.
В дальнейшем "Сити" лишь увеличивал свое преимущество, которое со временем стало доминирующим, однако добить соперника гостям удалось только в начале второго тайма.
На 51-й минуте Кевин Де Брюйне совершил классный рывок по центру, а когда добрался до подступов к штрафной, сделал пас на левый край площадки Стерлингу. Подключившийся Рахим пробил между ног Фабиански — 0:2.
Спустя две минуты Стерлинг вывел Жезуса на пустые ворота, однако система VAR убедила рефери Майка Дина отменить гол — Рахим слегка угодил в офсайд при получении мяча от Давида Сильвы.
Второй гол успокоил игру. "Вест Хэм" почти не огрызался — до 73-й минуты, когда Эдерсон совершил два блестящих сейва после ударов вышедшего на замену Хавьера Эрнандеса и Мануэля Лансини.
А на 75-й минуте Махрез забросил мяч за спины защитникам в центр штрафной, куда вбежал Стерлинг. Обработав снаряд, вторым касанием Рахим уже сам перебросил через голкипера — 0:3. На сей раз система VAR не воспротивилась взятию ворот.
На 83-й минуте Махрез заработал для своей команды пенальти, упав в штрафной после контакта с Диопом. Появившийся со скамейки Серхио Агуэро пробить Фабиански с 11-метровой отметки не сумел, однако VAR дала аргентинцу второй шанс, которым он воспользовался — 0:4.
Уже в компенсированное время Стерлинг прорвался по правому краю штрафной площади и установил окончательный счет — 0:5.
Кажется, поворотный момент матча случился при счете 0:2, когда "Вест Хэм" мог отыграть один гол, но в итоге пропустил третий и окончательно развалился, а "Сити" не смог отказать себе в удовольствии забить еще несколько голов.
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
10.08.2019 16:25
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Последние комментарии:
Петнистые гиены
(ответить)
почему в моменте с 5 голом вар не смотрели на нарушение до голевого паса?
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Ну что... Глянем, что из себя представляет 3й состав Ливерпуля в матче с "хрусталями"
(ответить)
Ливерпуки опосаны )))
(ответить)
Арсенал даже с 0 очками сейчас на третьем месте, а лузерка потеряв кипера + победивши разгромно аутсайдера на первом не смогла закрепиться, лузерка не меняется из сезона в сезон и не снимет табличку "лузер апл" пока эта апл не развалится.
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ!!!
(ответить)
Колбасники, что с ебалом?
(ответить)
У кого-то ТРОН
А у колбасы СТРАПОН!
(ответить)
Скамейка больше чем у пуля это и решит все вопросы. Хотя пуль играет здорово
(ответить)
повтор и обзор! http://replayfootballmatches.net/2019/08/vest-hjem-manchester-siti-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/
(ответить)
Как же легко лохи проглотили наживку с таблицей)
Теперь будут форсить это до след тура, не понимая, что попались на удочку)
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ!!!
(ответить)
короли сидят на троне и не знают, что ранее этот трон обоссали колбасники!
ахахахах!
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/72668/?c=1
(ответить)
Well well well, сезон только начался, а портовое отребье уже привычно обосралось, и дня не продержавшись на первом месте. Ну что за обрыганы
(ответить)
1 Манчестер Сити 1 3
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ
(ответить)
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
(ответить)
1 Манчестер Сити 1 3
КОРОЛИ!!!
(ответить)
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