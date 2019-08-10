"Сити" начал сезон, разгромив "Вест Хэм"

Рахим Стерлинг Хет-трик Рахима Стерлинга помог "Манчестер Сити" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:5 в гостях у "Вест Хэма".

Новичок "молотобойцев" Себастьян Алле сразу получил место в стартовом составе, а вот Пабло Форнальс расположился только в запасе. Аарон Крессуэлл примерил капитанскую повязку.

Полузащитник Родри ожидаемо попал в старт "горожан", а вот Жоау Канселу не опередил Кайла Уолкера за право выйти на правый фланг обороны. Вернулись в команду Ряд Махрез и Габриэль Жезус.

Начало матча осталось за хозяевами, которые оказывали достаточно ощутимый натиск, но после приближения к чужой штрафной вставали как вкопанные или просто теряли мяч.

"Сити" впервые ответил только на девятой минуте, когда опаснейшим дальним ударом отметился Махрез — Лукаш Фабиански перевел мяч на угловой.

Вскоре неточными ударами отметились Давид Сильва и все тот же Махрез. Гости окончательно пришли в себя и стали нагнетать давление.

Стоило "горожанам" заиграть в полную силу, как соперник дрогнул. На 24-й минуте Уолкер рванул по правому флангу, после чего выполнил прострел к ближней штанге, а там Исса Диоп не помешал Жезусу переправить мяч в ворота — 0:1.

В дальнейшем "Сити" лишь увеличивал свое преимущество, которое со временем стало доминирующим, однако добить соперника гостям удалось только в начале второго тайма.

На 51-й минуте Кевин Де Брюйне совершил классный рывок по центру, а когда добрался до подступов к штрафной, сделал пас на левый край площадки Стерлингу. Подключившийся Рахим пробил между ног Фабиански — 0:2.

Спустя две минуты Стерлинг вывел Жезуса на пустые ворота, однако система VAR убедила рефери Майка Дина отменить гол — Рахим слегка угодил в офсайд при получении мяча от Давида Сильвы.

Второй гол успокоил игру. "Вест Хэм" почти не огрызался — до 73-й минуты, когда Эдерсон совершил два блестящих сейва после ударов вышедшего на замену Хавьера Эрнандеса и Мануэля Лансини.

А на 75-й минуте Махрез забросил мяч за спины защитникам в центр штрафной, куда вбежал Стерлинг. Обработав снаряд, вторым касанием Рахим уже сам перебросил через голкипера — 0:3. На сей раз система VAR не воспротивилась взятию ворот.

На 83-й минуте Махрез заработал для своей команды пенальти, упав в штрафной после контакта с Диопом. Появившийся со скамейки Серхио Агуэро пробить Фабиански с 11-метровой отметки не сумел, однако VAR дала аргентинцу второй шанс, которым он воспользовался — 0:4.

Уже в компенсированное время Стерлинг прорвался по правому краю штрафной площади и установил окончательный счет — 0:5.

Кажется, поворотный момент матча случился при счете 0:2, когда "Вест Хэм" мог отыграть один гол, но в итоге пропустил третий и окончательно развалился, а "Сити" не смог отказать себе в удовольствии забить еще несколько голов.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 16:25

Количество просмотров Просмотров: 771

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 10.08.2019 16:41 # chr1s8rown
    Петнистые гиены

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  2. godlike 10.08.2019 16:40 # godlike
    почему в моменте с 5 голом вар не смотрели на нарушение до голевого паса?

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  3. bushwacka 10.08.2019 16:39 # bushwacka
    Ну что... Глянем, что из себя представляет 3й состав Ливерпуля в матче с "хрусталями"

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  4. mototroller 10.08.2019 16:37 # mototroller
    Ливерпуки опосаны )))

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  5. lexa-arsenal 10.08.2019 16:35 # lexa-arsenal
    Арсенал даже с 0 очками сейчас на третьем месте, а лузерка потеряв кипера + победивши разгромно аутсайдера на первом не смогла закрепиться, лузерка не меняется из сезона в сезон и не снимет табличку "лузер апл" пока эта апл не развалится.

    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
    КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ!!!

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  6. januzaj00 10.08.2019 16:32 # januzaj00
    Колбасники, что с ебалом?

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  7. fc-oil 10.08.2019 16:32 # fc-oil
    У кого-то ТРОН
    А у колбасы СТРАПОН!

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  8. awesome-arsenal 10.08.2019 16:32 # awesome-arsenal
    Скамейка больше чем у пуля это и решит все вопросы. Хотя пуль играет здорово

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  9. nash 10.08.2019 16:31 # nash
    повтор и обзор! http://replayfootballmatches.net/2019/08/vest-hjem-manchester-siti-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/

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  10. chronicle 10.08.2019 16:31 # chronicle
    Как же легко лохи проглотили наживку с таблицей)
    Теперь будут форсить это до след тура, не понимая, что попались на удочку)

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  11. toha-bludsikir 10.08.2019 16:30 # toha-bludsikir
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
    КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ!!!

    (ответить)

  12. kos9k 10.08.2019 16:30 # kos9k
    короли сидят на троне и не знают, что ранее этот трон обоссали колбасники!
    ахахахах!

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  13. lexa-arsenal 10.08.2019 16:28 # lexa-arsenal
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
    КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/72668/?c=1

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  14. ry-l 10.08.2019 16:28 # ry-l
    Well well well, сезон только начался, а портовое отребье уже привычно обосралось, и дня не продержавшись на первом месте. Ну что за обрыганы

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  15. griezmann 10.08.2019 16:28 # griezmann
    1 Манчестер Сити 1 3

    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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  16. gandalf 10.08.2019 16:28 # gandalf
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ
    КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ

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  17. mancityman 10.08.2019 16:28 # mancityman
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

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  18. phil-neville 10.08.2019 16:28 # phil-neville
    1 Манчестер Сити 1 3

    КОРОЛИ!!!

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