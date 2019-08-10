Силва: "Эвертон" рискует, не купив защитника"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва признал, что его клуб рискует, не купив центрального защитника в это трансферное око.

На протяжении последних недель "ириски" активно искали замену Курту Зума, который был твердым игроком стартового состава в прошлом сезоне, но который вернулся в "Челси" после истечения аренды. Также покинул "Гудисон Парк" свободным агентом Фил Ягиелка.



Найти подходящего игрока по адекватной цене "Эвертону" так и не удалось, и теперь Силве придется обходиться лишь Майклом Кином, Йерри Миной и Мейсоном Холгейтом, что напрягает Марку.



"В первую очередь хочу сказать, что я верю в трех наших центральных защитников, но это не идеальный сценарий для нас. Как я уже говорил, нам пришлось сложно на трансферном рынке. Мы пытались укрепить эту позицию, и это было важной задачей с первого дня. Если мы спросите меня, есть ли риск в том, что мы никого не купили сюда, то я скажу да, есть. Теперь нам придется разбираться с этим".



"Нам было тяжело работать на рынке. Сейчас по-настоящему тяжело купить игрока — каждый просит миллионы, миллионы и миллионы", — цитирует Силву The Guardian.