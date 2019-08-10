"Ливерпуль" готов начать поиски голкипера
"Ливерпуль" задумался о приглашении еще одного голкипера из-за травмы своего основного стража ворот Алиссона.
Алиссон получил травму икроножной мышцы уже в первом тайме матча первого тура Премьер-Лиги против "Норвича", вводя мяч в игру от своих ворот.
В данный момент главный тренер "красных" Юрген Клопп все еще ожидает результатов углубленного обследования Алиссона от своих медиков, но уже думает, как решать возникшую проблему, сообщает Liverpool Echo.
Травма первого номера сборной Бразилии оставляет "Ливерпуль" лишь с Адрианом на последнем рубеже, поскольку Симон Миньоле пять дней назад был продан в "Брюгге", устав сидеть на лавке.
Поскольку трансферное окно для клубов Премьер-Лиги уже закрыто, "красные" лишь могут пригласить свободного агента — именно в таком статусе на "Энфилд" прибыл Адриан.
Одной из целей "Ливерпуля" может стать 35-летний Энди Лонерган, который ездил с "красными" в предсезонное турне по США из-за отсутствия у Клоппа на тот момент других голкиперов и который все еще поддерживает форму на базе в Мелвуде.
10.08.2019 15:00
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Умудриться травмироваться при вводе мяча в матче где твоя команда ведёт 4-0, ноль прессинга от соперника, а тренер ходит весёлый по бровке будто на неделе отбелил анус по скидке, это надо быть настоящим лузерпукцем с уткой на груди и в сердце до конца.
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че внатуре против "Вест Хэма"?
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В смысле? Какой накуй трансфер? Кто там молодежке?
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