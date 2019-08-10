Эмери разговаривал с Мустафи об уходе Шкодрана из "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что он разговаривал со Шкодраном Мустафи об уходе защитника из клуба.

Мустафи, чемпион Мира в составе сборной Германии, остается самым дорогим защитником в истории "Арсенала" — в 2016 году он был куплен у "Валенсии" за 35 миллионов фунтов.



Однако на протяжении всей своей английской карьеры Шкодран подвергается критике. Если прежде Эмери пытался защищать подопечного, то теперь дал ясно понять, что надеется избавиться от Шкодрана до конца лета.



"Я поговорил с ним, когда мы завершили прошлый сезон. Я также поговорил с ним, когда мы начали предсезонную подготовку, и поговорил с ним две недели назад. Я сказал, что у него есть возможность уйти. Он хороший игрок, и ему нужно играть — я понимаю это".



"Однако это решение, которое игрок должен принять вместе с клубом. В данный момент он здесь, и если мы будем в нем нуждаться, он будет играть. Уверен, он не подведет".



"Это нормально, что некоторым болельщикам один игрок нравится больше, чем другой".



"Я же хочу создать команду с высокой конкуренцией и победным духом. Команду, где каждый верит друг в друга", — цитирует Эмери Sky Sports.