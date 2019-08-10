Жозе Моуриньо стал экспертом Sky Sports

Жозе Моуриньо пошел по стопам Гари Невилла, сменив тренерскую профессию на работу телевизионным экспертом.

Как известно, Моуриньо находится без работы с декабря прошлого года, когда он был уволен из "Манчестер Юнайтед". Лишь недавно Жозе говорил, что пока не подыскал правильный клуб.



Неспешные поиски подходящего клуба португальский тренер решил совмещать с работой в телестудии Sky Sports, а первое появление Жозе на голубом экране в новой роли состоится во время воскресного матча Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "Челси", двумя бывшими клубами Моуриньо.



Коллегами Моуриньо по эфиру станут Джейми Каррагер, Грэм Сунесс, Джейми Рэднапп и упомянутый Невилл.



"Премьер-Лига — особенное соревнование для меня. Чтобы выиграть его, нужно очень упорно работать, и тебе просто нельзя отводить взгляд от матчей ни на неделю".



"Sky Sports — это дом Премьер-Лиги, и для меня одно удовольствие присоединиться к этой команде, помогая понять и объясняя, что происходит в каждом матче. Футбол — очень страстный вид спорта, он так многое значит для фанатов, и я рад, что буду связан с ними и Премьер-Лигой, пока не найду себе новое место у бровки", — сообщил Моуриньо.