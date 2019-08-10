Жозе Моуриньо стал экспертом Sky Sports

Гари Невилл и Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо пошел по стопам Гари Невилла, сменив тренерскую профессию на работу телевизионным экспертом.

Как известно, Моуриньо находится без работы с декабря прошлого года, когда он был уволен из "Манчестер Юнайтед". Лишь недавно Жозе говорил, что пока не подыскал правильный клуб.

Неспешные поиски подходящего клуба португальский тренер решил совмещать с работой в телестудии Sky Sports, а первое появление Жозе на голубом экране в новой роли состоится во время воскресного матча Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "Челси", двумя бывшими клубами Моуриньо.

Коллегами Моуриньо по эфиру станут Джейми Каррагер, Грэм Сунесс, Джейми Рэднапп и упомянутый Невилл.

"Премьер-Лига — особенное соревнование для меня. Чтобы выиграть его, нужно очень упорно работать, и тебе просто нельзя отводить взгляд от матчей ни на неделю".

"Sky Sports — это дом Премьер-Лиги, и для меня одно удовольствие присоединиться к этой команде, помогая понять и объясняя, что происходит в каждом матче. Футбол — очень страстный вид спорта, он так многое значит для фанатов, и я рад, что буду связан с ними и Премьер-Лигой, пока не найду себе новое место у бровки", — сообщил Моуриньо.


Метки Sky, Моуриньо, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 721

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 10.08.2019 13:28 # fc-oil
    Адекватно. Давно пора выкинуть этих псевдоэкспертов карагеров и гариневилов

    (ответить)

  2. petertosh 10.08.2019 13:12 # petertosh
    Хорошая новость. Жозе в разы компетентнее своих новых коллег.

    (ответить)

  3. iskander8sg 10.08.2019 13:10 # iskander8sg
    Зоть один норм эксперт будет на скай, а то эти лихенды скума и кара тошнят уже

    (ответить)

  4. slash-lfc 10.08.2019 13:04 # slash-lfc
    Моур топ!

    (ответить)

  5. outplay 10.08.2019 13:02 # outplay
    Особенное место для особенного.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: