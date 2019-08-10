Жозе Моуриньо стал экспертом Sky Sports
Жозе Моуриньо пошел по стопам Гари Невилла, сменив тренерскую профессию на работу телевизионным экспертом.
Как известно, Моуриньо находится без работы с декабря прошлого года, когда он был уволен из "Манчестер Юнайтед". Лишь недавно Жозе говорил, что пока не подыскал правильный клуб.
Неспешные поиски подходящего клуба португальский тренер решил совмещать с работой в телестудии Sky Sports, а первое появление Жозе на голубом экране в новой роли состоится во время воскресного матча Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "Челси", двумя бывшими клубами Моуриньо.
Коллегами Моуриньо по эфиру станут Джейми Каррагер, Грэм Сунесс, Джейми Рэднапп и упомянутый Невилл.
"Премьер-Лига — особенное соревнование для меня. Чтобы выиграть его, нужно очень упорно работать, и тебе просто нельзя отводить взгляд от матчей ни на неделю".
"Sky Sports — это дом Премьер-Лиги, и для меня одно удовольствие присоединиться к этой команде, помогая понять и объясняя, что происходит в каждом матче. Футбол — очень страстный вид спорта, он так многое значит для фанатов, и я рад, что буду связан с ними и Премьер-Лигой, пока не найду себе новое место у бровки", — сообщил Моуриньо.
10.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
Адекватно. Давно пора выкинуть этих псевдоэкспертов карагеров и гариневилов
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Хорошая новость. Жозе в разы компетентнее своих новых коллег.
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Зоть один норм эксперт будет на скай, а то эти лихенды скума и кара тошнят уже
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Моур топ!
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Особенное место для особенного.
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