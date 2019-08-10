Гиггз поддержал решение Сульшера продать Лукаку

Ромелу Лукаку Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поддержал решение главного тренера Оле Гуннара Сульшера отпустить из клуба нападающего Ромелу Лукаку.

В заключительный день летнего трансферного окна Лукаку все-таки осуществил свою мечту и присоединился к "Интеру" по сделке стоимостью 74 миллиона фунтов.

Гиггз чувствует, что Сульшер не смог пообещать Лукаку твердое место в стартовом составе, поэтому для всех сторон было лучше расстаться.

"Обладая впереди Антони Мартиалем, Маркусом Рэшфордом и Мейсоном Гринвудом, Оле, наверное, думал про Лукаку: "Возможно, он не сыграет большого количества матчей у меня". Но Лукаку — это не тот игрок, который может то играть, то нет".

"Он тот игрок, который постоянно выходит в стартовом составе и играет все матчи. Вот тогда он будет забивать голы, но он не тот игрок, который то играет, то нет. Думаю, и Оле, и Лукаку понимали это", — сообщил Гиггз Evening Standard.


Метки Гиггз, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 10.08.2019 13:29 # osivori
    все четко, еще бы покпа и чилийца убрать и полный ажур

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  2. mancunia-planet 10.08.2019 12:10 # mancunia-planet
    Всё правильно

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