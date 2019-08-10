Почеттино срочно нужен трофей

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что он становится нетерпеливым из-за отсутствия трофеев.

Под руководством Почеттино "шпоры" вот уже четыре года подряд финишируют в топ-4 Премьер-Лиги, а в прошлом сезоне добрались до полуфинала Кубка Лиги и впервые в своей истории сыграли в финале Лиги Чемпионов.



Маурисио до сих пор ничего не выиграл после своего прихода в Северный Лондон в 2014 году, и теперь это начинает действовать аргентинскому специалисту на нервы.



"Что сделает новый сезон успешным? Лично я начинаю свой шестой сезон здесь с ощущением, что мне нужен хоть какой-нибудь трофей — Кубок Лиги, Кубок Англии, Премьер-Лиги или Лиги Чемпионов".



"Этот как с моей собакой — она взрослеет, но ей все еще не хватает кое-чего для зрелости".



"Я не хочу подвергать команду или клуб давлению, но если вы спросите меня, то в этом сезоне я помышляю не о попадании в топ-4, хотя это и важно для клуба, я помышляю о завоевании какого-нибудь трофея".



"После финала прошлого сезона, очередного попадания в топ-4 и полуфинала Кубка Лиги так и хотелось сказать: "Да, ладно!"



"Ты постоянно близок, но никак не можешь прикоснуться к награде. Успехом в этом сезоне для меня будет завоевание трофея, это моя личная цель", — цитирует Почеттино Goal.