1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 10 августа шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция



В матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" уже продемонстрировал свою мощь и теперь готов устремиться за третьим титулом подряд. Однако "Вест Хэм" видится крепким орешком, дополнительно усилив свой и без того качественный состав за лето. "Горожане" выиграли все семь последних встреч с "молотобойцами" во всех турнирах, включая 0:4 в прошлом сезоне.



"Вест Хэм" готов устроить дебют своим дорогостоящим новичкам Пабло Форнальсу и Себастьяну Аллеру. Лукаш Фабиански и Джек Уилшир залечили свои болячки, но Марк Нобл отсутствует.



"Сити" на срок до семи месяцев потерял вингера Лероя Сане. Рияд Махрез готов играть после опасений, связанных с допинг-тестом. Жоау Канселу и Родри могут дебютировать в Премьер-Лиге.



БОРНМУТ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция



Путь Криса Уайлдера во многом напоминает путь Эдди Хау. Он тоже возглавил клуб, болельщиком которого является, и вывел его из Лиги Один в Премьер-Лигу за три сезона. Однако повторить успех "Борнмута" и закрепиться в элите "Шеффилд Юнайтед" будет чрезвычайно сложно, учитывая свой бюджет и подбор игроков. Прежде эти команды еще никогда не встречались в высшем дивизионе, а последний раз играли друг с другом в феврале 2013, когда "клинки" одержали минимальную победу в рамках Лиги Один.



Лазарет "Борнмута" переполнен уже на старте сезона. Здесь находятся Дэвид Брукс, Дэн Гослинг, Ллойд Келли, Саймон Фрэнсис, Льюис Кук и Джуниор Станислас. Все летние новички готовы к дебюту.



У "Шеффилд Юнайтед" нет кадровых проблем, и даже защитник Джек О'Коннелл залечил недавнюю травму.



БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" провально начал прошлый сезон, на что во многом повлиял ранний старт в Лиге Европы. Теперь для "бордовых" все вернулось на свое место, поэтому "Саутгемптону" нужно быть на чеку. Задача обеих команд на новую кампанию — не оказаться вовлеченными в борьбу за выживание. "Святые" ни разу не выиграли в пяти последних выездах на "Терф Мур", потерпев три поражения.



"Бернли" может задействовать Эрика Питерса и Джея Родригеса, а вот Данни Дринкуотер, другой новичок, едва ли сыграет, потому что не имел практики последний год. Стивен Дефур и Робби Брэйди травмированы.



"Саутгемптон" готов бросить в бой новичков Че Адама и Муссу Дженепо.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



В концовке трансферного окна Уилфрид Заха отчаянно порывался покинуть "Кристал Пэлас" и уйти в "Эвертон" — настолько, что даже подал прошение о трансфере и пропустил тренировку первой команды. Однако сделка не состоялась, и теперь "орлы" должны направить агрессию своего лучшего игрока в правильное русло. В девяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "ириски" ни разу не уступили.



Гари Кэхилл, Виктор Камараса и Джеймс Маккарти готовы к дебюту за "Кристал Пэлас". Джеймс Томкинс, Мамаду Сако и Джеффри Шлюпп травмированы.



Травма бедра откладывает дебют Фабиана Дельфа за "Эвертон". Лейтон Бэйнс под вопросом. Новички Жан-Филипп Гбамен, Алекс Ивоби и Мойзе Кин надеются получить игровое время.



УОТФОРД — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



В прошлом сезоне "Уотфорд" занял свое самое высокое место в высшем дивизионе с 80-х годов прошлого века и достиг финала Кубка Англии. Прыгнуть выше "шершням" будет непросто. А вот "Брайтон" может только подняться, потому что ниже падать уже некуда — иначе вылета не миновать. "Чайки" ни разу не выиграли во время четырех последних выездов к "Уотфорду", забив лишь один гол.



Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу восстановился после мышечного повреждения. Роберто Перейра также готов играть, несмотря на позднее возвращение с Кубка Америки. Данни Уэлбек перешел в клуб травмированным. В лазарете остаются и Натаниэль Чалоба, Домингуш Кина.



"Брайтон" может устроить дебют для Нила Мопе, Адама Уэбстера, Леандро Троссарда и Аарона Муя. Хосе Искьердо, Эсекьель Скелотто и Ив Биуссума травмированы.



ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 19:30



После двух безсобытийных трансферных окон "Тоттенхэм", наконец, обзавелся усилением, что поднимает уровень ожиданий в лагере лондонцев. В восхищении находится и "Астон Вилла", практически купившая новую команду после выхода в Премьер-Лигу. В 17 последних встречах этих соперников "вилланы" одержали только одну победу — 0:1 в апреле 2015 благодаря голу Кристиана Бентеке.



"Тоттенхэм" может задействовать Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо, но у Райана Сессеньона проблемы с задней поверхностью бедра. Также вне игры Деле Алли, Серж Орье, Бен Дэвис и Хуан Фойт.



Единственной потерей "Астон Виллы" является Джеймс Честер.