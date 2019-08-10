1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 10 августа шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция
В матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" уже продемонстрировал свою мощь и теперь готов устремиться за третьим титулом подряд. Однако "Вест Хэм" видится крепким орешком, дополнительно усилив свой и без того качественный состав за лето. "Горожане" выиграли все семь последних встреч с "молотобойцами" во всех турнирах, включая 0:4 в прошлом сезоне.
"Вест Хэм" готов устроить дебют своим дорогостоящим новичкам Пабло Форнальсу и Себастьяну Аллеру. Лукаш Фабиански и Джек Уилшир залечили свои болячки, но Марк Нобл отсутствует.
"Сити" на срок до семи месяцев потерял вингера Лероя Сане. Рияд Махрез готов играть после опасений, связанных с допинг-тестом. Жоау Канселу и Родри могут дебютировать в Премьер-Лиге.
БОРНМУТ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция
Путь Криса Уайлдера во многом напоминает путь Эдди Хау. Он тоже возглавил клуб, болельщиком которого является, и вывел его из Лиги Один в Премьер-Лигу за три сезона. Однако повторить успех "Борнмута" и закрепиться в элите "Шеффилд Юнайтед" будет чрезвычайно сложно, учитывая свой бюджет и подбор игроков. Прежде эти команды еще никогда не встречались в высшем дивизионе, а последний раз играли друг с другом в феврале 2013, когда "клинки" одержали минимальную победу в рамках Лиги Один.
Лазарет "Борнмута" переполнен уже на старте сезона. Здесь находятся Дэвид Брукс, Дэн Гослинг, Ллойд Келли, Саймон Фрэнсис, Льюис Кук и Джуниор Станислас. Все летние новички готовы к дебюту.
У "Шеффилд Юнайтед" нет кадровых проблем, и даже защитник Джек О'Коннелл залечил недавнюю травму.
БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция
"Бернли" провально начал прошлый сезон, на что во многом повлиял ранний старт в Лиге Европы. Теперь для "бордовых" все вернулось на свое место, поэтому "Саутгемптону" нужно быть на чеку. Задача обеих команд на новую кампанию — не оказаться вовлеченными в борьбу за выживание. "Святые" ни разу не выиграли в пяти последних выездах на "Терф Мур", потерпев три поражения.
"Бернли" может задействовать Эрика Питерса и Джея Родригеса, а вот Данни Дринкуотер, другой новичок, едва ли сыграет, потому что не имел практики последний год. Стивен Дефур и Робби Брэйди травмированы.
"Саутгемптон" готов бросить в бой новичков Че Адама и Муссу Дженепо.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция
В концовке трансферного окна Уилфрид Заха отчаянно порывался покинуть "Кристал Пэлас" и уйти в "Эвертон" — настолько, что даже подал прошение о трансфере и пропустил тренировку первой команды. Однако сделка не состоялась, и теперь "орлы" должны направить агрессию своего лучшего игрока в правильное русло. В девяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "ириски" ни разу не уступили.
Гари Кэхилл, Виктор Камараса и Джеймс Маккарти готовы к дебюту за "Кристал Пэлас". Джеймс Томкинс, Мамаду Сако и Джеффри Шлюпп травмированы.
Травма бедра откладывает дебют Фабиана Дельфа за "Эвертон". Лейтон Бэйнс под вопросом. Новички Жан-Филипп Гбамен, Алекс Ивоби и Мойзе Кин надеются получить игровое время.
УОТФОРД — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция
В прошлом сезоне "Уотфорд" занял свое самое высокое место в высшем дивизионе с 80-х годов прошлого века и достиг финала Кубка Англии. Прыгнуть выше "шершням" будет непросто. А вот "Брайтон" может только подняться, потому что ниже падать уже некуда — иначе вылета не миновать. "Чайки" ни разу не выиграли во время четырех последних выездов к "Уотфорду", забив лишь один гол.
Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу восстановился после мышечного повреждения. Роберто Перейра также готов играть, несмотря на позднее возвращение с Кубка Америки. Данни Уэлбек перешел в клуб травмированным. В лазарете остаются и Натаниэль Чалоба, Домингуш Кина.
"Брайтон" может устроить дебют для Нила Мопе, Адама Уэбстера, Леандро Троссарда и Аарона Муя. Хосе Искьердо, Эсекьель Скелотто и Ив Биуссума травмированы.
ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 19:30
После двух безсобытийных трансферных окон "Тоттенхэм", наконец, обзавелся усилением, что поднимает уровень ожиданий в лагере лондонцев. В восхищении находится и "Астон Вилла", практически купившая новую команду после выхода в Премьер-Лигу. В 17 последних встречах этих соперников "вилланы" одержали только одну победу — 0:1 в апреле 2015 благодаря голу Кристиана Бентеке.
"Тоттенхэм" может задействовать Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо, но у Райана Сессеньона проблемы с задней поверхностью бедра. Также вне игры Деле Алли, Серж Орье, Бен Дэвис и Хуан Фойт.
Единственной потерей "Астон Виллы" является Джеймс Честер.
10.08.2019 10:00
Просмотров: 3388
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игроки переходившие из Челси в Арсенал и их трофеи:
Чех - Кубок Англии
Банаюн - 0
Галлас - 0
Диарра - 0
Из Арсенала в Челси:
Жиру - Кубок Англии, Лига Европы
Fàbregas - Премьер-лига x2, Кубок Англии, Кубок Лиги
Anelka - Кубок Англии x2 Премьер-лига
Коул - Премьер-лига , Лига Чемпионов, Лига Европы, Кубок Англии x4, Кубок Лиги 8
Пети - 0
(ответить)
Какие же каклы тупые каличи. Очко горит, что живущие в Рашке могут себе позволить оплатить онлайн-кинотеатр, а самим в то же время приходиться смотреть в крысу сопки и стримы с окко как смотрели трансляции хач тв. Так мало того, что смотрят в крысу, ещё пытаются говном кидаться в сторону заплативших за Окко)) е6аные унтерменши... когда уже каклы присоединятся к Великой России. Только присоединение этой недостраны-шута к Великой Могучей Россиюшке поможет этим «людям» подняться с колен.
(ответить)
Давайте вилланы! Петушки пока не в форме. Надо брать три очка. Молотки, не хотите всех сегодня приятно удивить? :) удачи Ивоби в Эвертоне. Очень жалко. Лучше бы потерянного во времени турка продали
(ответить)
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Сирию выдвинутся что бы выпиливать ИГИЛ везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо на выборах и до выборов. После того как все сделают, все будет заебок. Всем устроят довольствие как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.
(ответить)
Звучит саундтрек передачи «криминальная россия»
Туту ту тууту
На смартфон уполномоченного сотрудника фсб, лейтенанта Омара поступил странный скриншот ветки, где пользователь под ником онли-пуконюх делает камин аут насчет своего фекаложуйства..
На первый взгляд казалось бы что тут такого? Каждый третий пользователь домена фапл.сру является фекаложуем!
Но наметанный взгляд следователя, привлекло странное обстоятельство того, что произошел камин аут, в то время когда пользователя под ником аналбанана угощали мочой беспрерывно уже 2 сутки!
Тудутууум
Следователь подумал а вдруг это совпадение.. но чуйка и давний опыт на этой работе говорили об обратном!
И в самом деле в ходе анализа нескольких крупных последних веток было заметна схожая последственность!
Это наводило мысли следователя к тому: зачем кому то свои тупняком, спасать лицо овцеепа принимающего мочевые ванны и душ черноголовки в лицо? Может тут есть какая то связь?
Первая мысль наводила к тому что, скорее всего пользователь онли-жопопук может быть фейком вагиноспрута..но вышеупомянутые качества следователя сиго дела указывали ему что не все так просто..
Делайте ставки на безписьХ.хует
Устали проигрывать? Устали каждый раз приседать на старую бутылку и хотели бы быстро зароботать на новую?
Тогда делайте ставки на безписьХ.хует
С нами работает лучший каппер хейропы, потомственный бэндера и проститут валераaka bezviz!
Hochesh bezviz? Stav’ na bezpis’!
Мы прерываем трансляцию кримианальной роисии, для срочного выпука очередных новостей о пажаре в домах роисисиян оформивших подпиську на окко спорт!
С места событий наш корреспондент Всехня Миша Двайпоновой, Миша?
М- Вас наебали! Расходитесь!
(ответить)
Все пацаны, вышел от стоматолога. 2 года в брекетах, 5 лет спать в капе, 250к рублей и у меня идеальная челюсть!
(ответить)
не Жрите говно, братья. Питайтесь правильно, качайте дельты и бицепс, конечно же делайте куни, болейте за свои любимые клубы, и не забывайте, что MU club pidorasov !!!!
(ответить)
Бле так обожрался сушами
что аж спать охото)))
пойду посплю пару ч
до футбольца
(ответить)
Взял по акции 1+1 огромный сет суши
за 1000 р вышло 2 кг суши
это 3 большие коробки
уже обожрался
кааааеф
(ответить)
Брошенному псу Сельта посвящается..
Кусочки фольги, следы от колес.
Нюхает урну брошенный пес.
Усталый, замерзший, промокший насквозь
Лохматый и грустный брошенный пес.
Он предан был тем, кого он любил,
Он до сих пор тех людей не забыл.
Не верит, что больше не нужен он им,
Людям, которых так сильно любил.
Но сказки не будет – жестокие люди,
Бросив собаку, думать не будут.
И пес обречен на голод и холод,
А он хочет жить – ведь он еще молод.
Кусочки фольги, обрывки бумаги,
Ветер играет шерстью собаки,
Взгляд затуманен, слезятся глаза,
И он закрывает их навсегда.
И дальше несется в спокойствии мир,
Не дрогнуло небо, пес глаз не открыл.
А утром лохматый бездыханный труп
Найдут, и на свалку его отвезут.
(ответить)
5 дней выходных, каеееееф) Всех с праздником артисты!)
(ответить)
Больше всех прошедшим летом заработал Челси – 213,2 млн фунтов. Самые крупные продажи – Эден Азар в Реал за 130 млн фунтов и Альваро Мората в Атлетико за 58,3 млн фунтов.
На втором месте Лестер с 80))
(ответить)
Ебаныйбананом какуюто куету читает. Прочитай лучше стивена кинга. Например про то как одна пара решила потрахатся за городом. Муж завязал ее наручниками ща кровать. Начал ебать вроде а она накуй не захотели чтоли. Ебнула ногой он упал и сдох накуй. А она осталась привязанная в наручниках в загороднем доме где нет людей. Потом пришла собака и стала жрать труп мужа..... и все такое
(ответить)
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун обеспокоен сделкой клуба Давидом Луисом.
Киоун считает, что его старый клуб сделал "Челси" одолжение, заплатив £8 миллионов за бразильца.
Он сказал TalkSPORT в пятницу: "Я был обеспокоен, и я дал знать о своем мнении в то время."
"Я чувствовал, что у нас будет проблема с "Челси""
"Фрэнк Лэмпард был в той раздевалке, не так ли, и вы могли бы сказать, что там были проблемы."
"Сарри в прошлом году сказал, что их трудно мотивировать, и похоже, что Лэмпард правильно убрал Давида Луиса."
"Получается, "Арсенал" берет игрока с небольшим багажом."
(ответить)
Аллисон лох года, подскользнулся на гондоне выпавшем из очка клопа.
(ответить)
Что за держава . Которая не может показат апл бесплатно.
(ответить)
Бля ребята пёс куда-то убежал, онли--зеропук ты где?!
(ответить)
chronicle моя милая девочка! Тебе нельзя разрешать говорить, возьми пожалуйста мой болт по глубже себе нежно в ротик и наслаждайся.
(ответить)
просто е6анный матч тв
(ответить)
Вх ебнит, астон вилла ничья
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий