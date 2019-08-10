"Рома" заинтересована в аренде Алексиса Санчеса

Алексис Санчес "Рома" вступила в переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет аренды нападающего Алексиса Санчеса.

Трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, однако клубы высшего английского дивизиона все еще могут отпускать своих игроков в Европу, и теперь "Рома" надеется этим воспользоваться, чтобы заполучить Санчеса.

С учетом бонусов, зарплата Алексиса в Манчестере может достигать 500 тысяч фунтов в неделю, что совершенно не по карману "Роме", поэтому "красным дьяволам" придется субсидировать жалование Санчеса, чтобы тот ушел.

При этом на своей пресс-конференции накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что ожидает сохранить 30-летнего чилийца.

"Я ожидаю, что он останется, да. Мы видим в нем нападающего, который способен забивать голы. Алексис вернулся из отпуска и хорошо тренируется. Конечно, он в четырех-пяти неделях позади парней, и он не играл предсезонных матчей, если не считать игр на тренировочном поле. Думаю, это мотивирует его, чтобы проявить себя", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Рома, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 09:00

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  1. sexan 10.08.2019 09:27 # sexan
    Забирайте, всем станет легче.

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  2. mancunia-planet 10.08.2019 09:14 # mancunia-planet
    Лучше уж оставить, пусть сидит, если что

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