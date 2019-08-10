"Норвич" произвел впечатление на Клоппа

Норвич Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Норвич" показал себя достойным соперником, несмотря на крупный счет матча.

Новый сезон Премьер-Лиги "красные" начали с победы 4:1 над новичком дивизиона. Все четыре своих гола "Ливерпуль" забил в течение 42 минут, однако "Норвич" не бросил от этого играть, а во втором тайме и вовсе размочил счет, что произвело впечатление на Клоппа.

"Счет говорит вам о том, что это была история длиной в первые 60 минут. Мы были очень резкими со стартового свистка, мы делали, что хотели, и мы забивали голы. "Норвич" был хорош, и теперь еще больше людей узнали об этом".

"Они проявили себя, и против них было сложно эти 60 минут. Но и после они оставались дерзкими и подвижными, что производит впечатление. Это было очень хорошо, и у них в команде так много хороших молодых игроков. Мне очень понравилась их игра".

"Для нас это все еще весьма ранняя стадия. Мы должны научиться кое-каким вещам, пускай они и не совсем в новинку для нас, но если бы кто-нибудь до начала матча предложил нам победу 4:1, мы бы согласились".

"Тем не менее, мы должны были лучше контролировать игру и лучше держать мяч. Но это нормально, если твоя физическая форма не на высоте. Ты можешь терять концентрацию".

"Они были хороши, но мы заслужили три очка, и это самое важное. Я очень доволен стартом, но ситуация Алиссона омрачила победу. Он травмирован, и теперь нам нужно посмотреть, как сильно", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Норвич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 08:00

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  1. pistolero-lfc 10.08.2019 09:07 # pistolero-lfc
    Че за собака переводила бля.
    Закрывайте сайт нахуй уже

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  2. only--liverpool 10.08.2019 08:25 # only--liverpool
    ну движуха у них есть
    за выживание наверняка поборятся
    ехехехехе

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  3. scouser2005 10.08.2019 08:22 # scouser2005
    Немец своих немцев хвалит ))

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