"Норвич" произвел впечатление на Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Норвич" показал себя достойным соперником, несмотря на крупный счет матча.

Новый сезон Премьер-Лиги "красные" начали с победы 4:1 над новичком дивизиона. Все четыре своих гола "Ливерпуль" забил в течение 42 минут, однако "Норвич" не бросил от этого играть, а во втором тайме и вовсе размочил счет, что произвело впечатление на Клоппа.



"Счет говорит вам о том, что это была история длиной в первые 60 минут. Мы были очень резкими со стартового свистка, мы делали, что хотели, и мы забивали голы. "Норвич" был хорош, и теперь еще больше людей узнали об этом".



"Они проявили себя, и против них было сложно эти 60 минут. Но и после они оставались дерзкими и подвижными, что производит впечатление. Это было очень хорошо, и у них в команде так много хороших молодых игроков. Мне очень понравилась их игра".



"Для нас это все еще весьма ранняя стадия. Мы должны научиться кое-каким вещам, пускай они и не совсем в новинку для нас, но если бы кто-нибудь до начала матча предложил нам победу 4:1, мы бы согласились".



"Тем не менее, мы должны были лучше контролировать игру и лучше держать мяч. Но это нормально, если твоя физическая форма не на высоте. Ты можешь терять концентрацию".



"Они были хороши, но мы заслужили три очка, и это самое важное. Я очень доволен стартом, но ситуация Алиссона омрачила победу. Он травмирован, и теперь нам нужно посмотреть, как сильно", — сообщил Клопп Sky Sports.