Алиссон пропустит матч за Суперкубок Европы

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пропустит матч за Суперкубок Европы против "Челси" из-за травмы, полученной в матче первого тура Премьер-Лиги против "Норвича".

Накануне вечером "красные" уверенно стартовали в новом сезоне Премьер-Лиги, разгромив "Норвич" со счетом 4:1, однако полученная Алиссоном травма икроножной мышцы омрачила эту победу.

Первый номер сборной Бразилии получил свое повреждение еще в первом тайме, выбивая мяч в поле, поэтому ворота команды в Стамбуле против "Челси" в следующую среду придется защищать новичку Адриану, который едва пришел на место Симона Миньоле.

"Алиссон столкнулся с неприятностями, но мы найдем решение и будем жить дальше. Он не сыграет в среду — я могу сказать это, опираясь на свой опыт. Он определенно травмирован, и мы посмотрим — насколько".

"Он почувствовал боль в икроножной мышце. Он даже обернулся назад, подумав, что кто-то ударил его. Он не мог продолжать игру, и это плохой знак. Конечно, это неприятно для нас. Но нам нужно оценить ситуацию, а затем станет видно".

"Адриан — хороший вратарь. Он хладнокровен с мячом, он хорошо отражает удары. Поэтому мы его и подписали. Для него это хорошо, но с Али у нас теперь есть небольшая проблема", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Liverpool Echo.


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 10.08.2019 08:25 # arhangel777
    Здоровья Алисе, пусть поправляется! Не гоже выигрывать Ливерку без их лучшего кипера)))

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  2. only--liverpool 10.08.2019 08:20 # only--liverpool
    Первый матч под первым номером и первая травма
    магия цифр
    здоровья топарю

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  3. lampard78 10.08.2019 08:08 # lampard78
    Как раз недавно читал про спортивную травмотологию и там описывались травмы, когда кажется, что ударили сзади - спортсмен всегда оборачивается в этом случае. Там речь шла о травмах, которые лечат по пол-года минимум. Надеюсь, тут не тот случай. Здоровья бородачу.

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  4. leon-britton 10.08.2019 07:39 # leon-britton
    Такую тупую травму на ровном месте мог получить только этот переоцененный вратаришка. В очередной раз продемонстрировал свой крайне низкий навык игры ногами. Скриньте.

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  5. superglor 10.08.2019 07:23 # superglor
    Изи трофей для сутулой собаки, вот же фартовый попался.

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