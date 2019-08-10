Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пропустит матч за Суперкубок Европы против "Челси" из-за травмы, полученной в матче первого тура Премьер-Лиги против "Норвича".

Накануне вечером "красные" уверенно стартовали в новом сезоне Премьер-Лиги, разгромив "Норвич" со счетом 4:1, однако полученная Алиссоном травма икроножной мышцы омрачила эту победу.



Первый номер сборной Бразилии получил свое повреждение еще в первом тайме, выбивая мяч в поле, поэтому ворота команды в Стамбуле против "Челси" в следующую среду придется защищать новичку Адриану, который едва пришел на место Симона Миньоле.



"Алиссон столкнулся с неприятностями, но мы найдем решение и будем жить дальше. Он не сыграет в среду — я могу сказать это, опираясь на свой опыт. Он определенно травмирован, и мы посмотрим — насколько".



"Он почувствовал боль в икроножной мышце. Он даже обернулся назад, подумав, что кто-то ударил его. Он не мог продолжать игру, и это плохой знак. Конечно, это неприятно для нас. Но нам нужно оценить ситуацию, а затем станет видно".



"Адриан — хороший вратарь. Он хладнокровен с мячом, он хорошо отражает удары. Поэтому мы его и подписали. Для него это хорошо, но с Али у нас теперь есть небольшая проблема", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Liverpool Echo.