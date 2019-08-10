"Юнайтед" даст Сульшеру еще несколько трансферных окон

Руководство "Манчестер Юнайтед" заверило главного тренера Оле Гуннара Сульшера, что у того будет еще несколько трансферных окон, чтобы завершить перестройку команды.

Этим летом "Юнайтед" приобрел Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса, попрощавшись с Антонио Валенсией, Андером Эррерой и Ромелу Лукаку. Очевидно, что "красные дьяволы" изменились не так кардинально, как от них ожидалось.



Многие трансферные цели оказались недостижимы для "Юнайтед" по разным причинам — вроде Шона Лонгстафа из "Ньюкасла", Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" или Пауло Дибалы из "Ювентуса".



Вместе с тем хозяева клуба из семейства Глэйзеров и исполнительный директор Эд Вудворд полностью поддерживают тот курс, который избрал Сульшер, делая ставку на молодых доморощенных талантов.



Кроме того, Сульшер хочет обладать только только теми игроками, которые жаждут выступать за "Юнайтед" и для которых деньги не являются определяющим фактором при переезде на "Олд Траффорд".



Такое видение подкупает боссов клуба. И хотя этот сезон обещает стать непростым для Сульшера, руководство "Юнайтед" пообещало быть более терпеливым к Оле Гуннару, чем к его предшественника, позволив норвежцу создать команду, в которую будут вложены не только деньги, но и идея.