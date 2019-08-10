Киарн Тирни пропустит еще несколько недель

Киран Тирни Защитнику Кирану Тирни придется подождать своего дебюта за "Арсенал" минимум месяц.

Напомним, "канониры" подтвердили переход Тирни из "Селтика" за 25 миллионов фунтов только в заключительный день летнего трансферного окна.

Однако Киран прибыл в Лондон с травмой паха, которую он получил еще в концовке прошлого сезона, сыграв только три из девяти заключительных матчей "Селтика".

Как сообщает Sky Sports, 22-летнему шотландцу потребуется еще от четырех до шести недель, прежде чем он сможет приступить к полноценным тренировкам с командой Унаи Эмери.

Добавим, что в конце сентября "Арсеналу" играть против "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Выезд на "Олд Траффорд" может быть некоторым ориентиром для Тирни.


Метки Арсенал, Тирни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2019 00:05

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  1. unclearness 10.08.2019 00:16 # unclearness
    Чет типо как то нас где то наебали

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  2. ray-black 10.08.2019 00:16 # ray-black
    Вулвич уже не просто делает из здоровых людей инвалидов. Начали покупать готовых. Переход на следущий уровень однако.

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  3. lahmatyj 10.08.2019 00:06 # lahmatyj
    Призрак Венгера витает над Эмирейтс.

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