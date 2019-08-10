Киарн Тирни пропустит еще несколько недель
Защитнику Кирану Тирни придется подождать своего дебюта за "Арсенал" минимум месяц.
Напомним, "канониры" подтвердили переход Тирни из "Селтика" за 25 миллионов фунтов только в заключительный день летнего трансферного окна.
Однако Киран прибыл в Лондон с травмой паха, которую он получил еще в концовке прошлого сезона, сыграв только три из девяти заключительных матчей "Селтика".
Как сообщает Sky Sports, 22-летнему шотландцу потребуется еще от четырех до шести недель, прежде чем он сможет приступить к полноценным тренировкам с командой Унаи Эмери.
Добавим, что в конце сентября "Арсеналу" играть против "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Выезд на "Олд Траффорд" может быть некоторым ориентиром для Тирни.
10.08.2019 00:05
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